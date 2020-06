TrailheaDX 2020 : IDE cloud et serverless au menu de Salesforce

Ne dites plus Evergreen, mais Salesforce Functions.

Le changement de nom est censé mieux refléter l’inclusion de ce service au sein de la plate-forme Salesforce.

Sur le volet fonctionnel, on en reste à l’environnement serverless dévoilé à la Dreamforce 2019 et ouvert aux développeurs depuis février. Reposant sur Kubernetes, il permet de concevoir des fonctions qui ont pleinement accès à la plate-forme Salesforce sans être codées dans son langage natif (Apex).

Ces fonctions peuvent aussi bien se déclencher en conséquence d’événements qu’à travers des commandes Apex, des composants Lightning ou l’outil no code Flow Builder. Leur diffusion peut se faire par l’intermédiaire de l’AppExchange.

Salesforce Functions fera l’objet de sessions dans le cadre de la conférence TrailheaDX, qui se tiendra ce 25 juin.

D’autres outils pour les développeurs seront présentés à cette même occasion. Parmi eux, Code Builder, dont l’expérimentation se fera initialement en cercle restreint. Il s’agit d’un IDE cloud basé sur Visual Studio Codespaces (ex-Visual Studio Online)*.

Avec lui, « vous pourriez vous demander si vous avez encore besoin de la version de bureau de Visual Studio Code », explique Salesforce. Et d’ajouter : « Cela dépend de vous. »

L’idée principale est d’avoir un environnement de développement accessible via tout navigateur internet, sans paramétrage. On y retrouve déjà certains des outils disponibles sur desktop : CLI Salesforce, extensions pour Visual Studio Code, intégration de Git…

L’idée à terme est d’intégrer également toutes les fonctionnalités de la Developer Console. Ainsi que de la suite Workbench (première sur la liste : l’éditeur graphique de requêtes SOQL). « Tout ce qui sera conçu pour le navigateur sera disponible sur desktop et vice versa », assure Salesforce.

* Code Builder s’inscrit dans le partenariat en place depuis 2014 entre Microsoft et Salesforce. Sa dernière extension, annoncée à l’automne 2019, a vu le cloud du premier accueillir l’offre Marketing Cloud du second.

Illustration principale : tour Salesforce à Indianapolis

