Transformation financière dans le cloud : Workday jette son dévolu sur Adaptive Insights

Workday met la main sur Adaptive Insights, du nom d’un éditeur de logiciels dont l’introduction en bourse était imminente, pour environ 1,55 milliard de dollars, afin de renforcer ses produits de planification financière.

Workday acquiert toutes les actions en circulation d’Adaptive Insights pour 1,55 milliard de dollars, y compris quelques 150 millions de dollars d’actions non acquises émises aux employés d’Adaptive Insights. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de cette année.

Une acquisition placée sous le signe de la complémentarité

Rien d’étonnant dans cette annonce puisque les deux groupes travaillent ensemble en tant que partenaires depuis 2015.

Pour l’éditeur d’applications cloud financières et humaines, il ne fait aucun doute que l’environnement commercial dynamique d’aujourd’hui exige que les dirigeants d’une organisation collaborent continuellement afin de planifier leur adaptation aux changements métier, tout en stimulant la croissance et la performance.

“L’union de nos forces avec Workday accélère notre vision pour conduire une planification d’entreprise holistique et une transformation numérique pour nos clients“, a ainsi déclaré Tom Bogan, P-DG d’Adaptive Insights. «Plus important encore, Adaptive Insights et Workday ont adopté une approche centrée et axée sur le client pour développer des logiciels d’entreprise qui ne feront qu’augmenter la puissance des sociétés combinées. »

Pour permettre aux organisations de tirer parti de la planification de prochaine génération, Workday va combiner Cloud Adaptive Insights Business Planning – utilisé par des milliers de clients de toutes tailles dans le monde – avec sa principale suite d’applications financières et RH.

Planning au coeur des projets de Workday

Pour l’heure, Workday ne vend pas encore Planning en tant que produit autonome. Toutefois, l’acquisition d’Adaptive Insights pourrait changer la donne.

«Adaptive Insights est un leader de l’industrie avec sa plate-forme Business Planning Cloud, et avec Workday, nous aiderons les clients à accélérer leur transformation financière dans le cloud», estime Aneel Bhusri, co-fondateur et P-DG de Workday. «Je suis ravi d’accueillir l’équipe d’Adaptive Insights dans Workday et je suis impatient de travailler ensemble pour continuer à fournir des produits leaders du secteur qui permettent aux organisations financières de prendre des décisions d’affaires encore plus rapides et adaptées au changement et à la croissance. »

Les dépôts d’IPO sont connus pour parfois déclencher des fusions et acquisitions. PayPal a annoncé qu’il allait acquérir iZettle juste après que ce dernier ait déposé une demande d’entrée en bourse, explique TechCrunch.

De son côté, Workday est devenu public en 2012 et est actuellement capitalisé à hauteur de 27 milliards de dollars.

Workday a été créé en 2005 par deux anciens dirigeants de PeopleSoft suite à la prise de contrôle hostile de cette société par Oracle Corp. La société a déclaré un chiffre d’affaires fiscal de 618,6 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 29% d’une année sur l’autre.

La société capitalise sur la croissance externe pour développer ses activités et augmenter son chiffre d’affaires. La semaine dernière, Worday a ainsi mis la mains sur Rallyteam et de SkipFlag en début d’’année. Les deux opérations visent à renforcer les capacités d’apprentissage automatique (machine learning en anglais) de la société.

(Crédit photo : Shutterstock.com)