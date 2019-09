Transformation numérique : quand les DSI naviguent à vue

Malgré la hausse des investissements dans la transformation des organisations portée par les technologies et services du numérique, les objectifs peinent à être pleinement atteints.

C’est ce que montrent les résultats d’une enquête* menée par Vanson Bourne pour Couchbase en Europe et aux Etats-Unis.

450 directeurs des systèmes d’information (DSI) de grandes entreprises ont été interrogés.

Pour une majorité (52%), la stratégie de transformation numérique est définie par l’IT. Les directions métiers participant à son élaboration dans 36% des cas « seulement ».

De surcroît, les plans de transformation visent moins à innover qu’à réduire l’écart avec un concurrent, à répondre à la pression exercée par des clients ou encore à se conformer aux modifications réglementaires. Les idées « originales et proactives » émanant des métiers sont à l’origine de 8% seulement des projets de transformation numérique, selon l’étude.

Il n’empêche, pour 91% des DSI, la transformation de leur industrie portée par les technologies de rupture (Cloud, IA, Blockchain…) s’est accélérée ces 12 derniers mois.

Malgré l’engouement, 73% des répondants pensent encore que les objectifs des plans de transformation ne sont pas pleinement atteints ou n’ont rien de « révolutionnaires ».

Pour 86% des responsables technologiques, l’utilisation massive d’une informatique héritée (Legacy IT), les difficultés d’intégration de technologies nouvelles et le déficit de ressources/compétences internes limitent ou freinent la progression de projets de transformation numérique.

Malgré tout, plus de 7 DSI sur 10 estiment que l’expérience utilisateur final a progressé grâce aux projets d’innovation numérique engagés au cours des 12 derniers mois.

Les budgets dédiés à la transformation numérique sont orientés à la hausse.

Les organisations concernées par l’enquête auraient ainsi dépensé en moyenne 27 millions de dollars dans des projets de transformation numérique ces 12 derniers mois. Et, d’ici l’été 2020, elles prévoient d’investir 30 millions de dollars en moyenne.

*L’enquête a été menée en ligne de mai à juin 2019 auprès de 450 DSI, CDO et CTO d’entreprises de plus de 1000 employés. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont couverts.

