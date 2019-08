Transformation numérique : quand DSI et DAF se rapprochent

Les changements de systèmes d’entreprise et les investissements dans les technologies renforcent la coopération entre les directeurs financiers et les DSI.

La tranformation numérique des organisations alimente la collaboration entre directions financières (DAF) et directions des systèmes d’information (DSI).

En France, certes, des divergences de vue persistent sur des questions stratégiques. Aux États-Unis, en revanche, la relation serait plus apaisée. C’est ce que révèlent les résultats d’une enquête* américaine publiée par le cabinet de recrutement Robert Half.

82% des responsables financiers interrogés ont déclaré collaborer davantage avec leur DSI qu’ils ne le faisaient il y a trois ans. Cette proportion varie en fonction de la taille de l’entreprise. Mais elle reste élevée dans tous les cas étudiés.

Ainsi, les DAF de PME de 20 à 49 personnes sont moins nombreux à le penser (73%) que les directeurs financiers de groupes de 500 à 999 collaborateurs (88%), par exemple.

Quels sont les domaines pour lesquels DAF et DSI coopèrent le plus ?

Les domaines de coopération les plus souvent cités concernent :

– les changements de systèmes d’entreprise (56%)

– les investissements dans les technologies (52%)

– la formation numérique des équipes (45%)

– la cybersécurité (45%)

– la transformation numérique (39%)

Une relation DAF-DSI solide

« L’adoption et le déploiement de technologies de pointe comme l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus par la robotique (RPA) n’en sont plus à leurs débuts », a déclaré Tim Hird, vice-président exécutif chez Robert Half Management Resources.

« Travailler en étroite collaboration » est devenu un « impératif commercial » pour les directeurs financiers et les DSI. Selon le cabinet Robert Half, cela permet de :

– renforcer la pertinence d’investissements informatiques

– améliorer la sécurité de l’information et la conformité

– fournir des données exactes et exploitables par les métiers

*L’enquête a été menée auprès de plus de 1000 DAF d’entreprises américaines.