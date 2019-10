Transformation numérique : quand la gestion de données freine le processus

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les plans de transformation soutenus par les technologies du numérique se diffusent dans les entreprises. Mais les initiatives peuvent être freinées par la gestion de données stockées dans des bases données héritées (Legacy databases).

C’est ce qui ressort d’une enquête* internationale menée auprès de 450 DSI et CTO par le cabinet Vanson Bourne pour Couchbase (fournisseur de bases NoSQL).

90% des professionnels interrogés s’appuient sur des sytèmes de gestion de base de données relationnelles (SGBD) classiques, 38% « fortement ».

Dans ce contexte, pour 68% des répondants déployer les bonnes technologies de transformation des processus et des organisations est un défi de taille.

85% se disent sous pression de leur direction exécutive pour mettre en oeuvre des projets de transformation numérique portés par le mobile et les technologies de pointe (IoT…). Or, ils sont presque aussi nombreux (80%) à limiter leurs ambitions dans ce domaine.

En cause : des difficultés liées à la gestion/utilisation de données.

De surcroît, plus de 7 utilisateurs sur 10 déclarent s’appuyer sur des bases de données héritées pour les applications critiques… La migration n’est pas toujours simple.

DBaas et cloud hybride

Le cloud privé (50%) et le cloud hybride sont les principaux modes de déploiement cités pour les bases de données. L’hébergement sur site et le cloud public arrivent ensuite.

Par ailleurs, 31% disent s’appuyer sur du Database-as-a-Service (DBaas).

Qu’en est il des usages ? En plus des applications et services mobiles, 51% déclarent ou prévoient une utilisation associée à la blockchain, 51% au calcul à la périphérie du réseau (Edge computing) et 42% à la réalité augmentée ou virtuelle.

*L’enquête a été menée durant l’été 2019 auprès de 450 DSI, CTO et CDO au sein d’entreprises de plus de 1000 collaborateurs. Où ? En France, Allemagne, Royaume-Uni et aux États-Unis (source Couchbase – Digital Transformation).

(crédit photo © shutterstock)