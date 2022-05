Transition numérique : une solide croissance à deux chiffres

Les investissements mondiaux dans les technologies et services de transformation numérique progresseraient de plus de 16% par an d’ici 2026.

Malgré le contexte géopolitque troublé, le conflit Russie-Ukraine et les soubresauts des marchés financiers, les organisations accélèrent le mouvement vers une stratégie axée sur le numérique aussi bien pour leurs opérations internes qu’externes, relève le cabinet IDC.

Selon les plus récentes prévisions* de la société d’études, les investissements mondiaux des entreprises dans les technologies qui constituent le socle de leur transformation numérique augmenteraient de 17,6% en 2022 pour atteindre 1,8 trillion $ (1 800 milliards $).

Matériels, logiciels, services cloud et non cloud…

Les investissements DX (digital transformation) les plus importants concerneraient l’infrastructure et le support back office, la « fabrication intelligente » (smart manufacturing) et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement numérique. Ensemble, ces domaines devraient attirer 620 milliards $ de l’effort financier, anticipe IDC.

Quand l’expérience client, dont l’engagement omnicanal, représenterait plus de 300 milliards $ d’investissements DX cette année. Les actifs connectés, la gestion des installations et de l’opérationnalisation des données constituent d’autres domaines porteurs, selon IDC.

Industrie, services professionnels et commerce

Sous l’angle des territoires, les Etats-Unis, l’Europe de l’Ouest et la Chine dépensent le plus dans les technologies et services DX.

Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), les entreprises investiraient dans la numérisation de leurs activités et processus 469 milliards $ (+16,7%).

Les investissements les plus conséquents devraient émaner des acheteurs de l’industrie (fabrication discrète et production), des services professionnels et du commerce de détail (retail) cette année.

Au-delà, anticipe IDC, la dynamique des investissements DX devrait se poursuivre à un rythme annuel moyen de 16,6% d’ici 2026.

* Le « Worldwide Digital Transformation Spending Guide Guide » d’IDC (V1 2022) couvre plus de 300 cas d’utilisation DX, 12 marchés technologiques dans 19 secteurs et 14 régions géographiques. Le guide fournit des données chiffrées concernant 51 priorités stratégiques DX et 99 programmes, ainsi que par type de déploiement.