Travail hybride : les entreprises ont-elles tout faux ?

Plus de deux ans après la bascule massive dans les services vers le travail hybride, à distance et en présence, les divergences concernant la productivité des collaborateurs persistent.

Les dirigeants redoutent une perte de productivité des équipes, alors même que les relevés concernant l’usage d’outils collaboratifs sont au vert, rapporte Microsoft enquête* à l’appui.

Ainsi, le nombre de réunions Microsoft Teams hebdomadaires a augmenté en 24 mois de 153% pour l’utilisateur moyen de la plateforme collaborative. De surcroît, le temps passé dans ces réunions Teams a bondi de 252%, selon les données du plus récent Work Trend Index**.

De surcroît, rien n’indique que le rythme décélère dans les mois à venir.

Il reste que la multiplication des réunions et du multitâche peut impacter le rendement.

Monitoring ou productivité ?

Les expériences sont diverses, peut-on lire dans le rapport Microsoft.

87% des employés interrogés* se considèrent productifs. En revanche, 85% des dirigeants pensent que le passage au travail hybride heurte la productivité de leurs subordonnés.

A qui la responsabilité ?

Certaines organisations utilisent davantage la technologie pour suivre et surveiller, moins pour mesurer l’impact de la productivité sur l’activité et les performances de l’organisation. Ce qui peut renforcer la défiance entre management et équipes, d’après l’étude internationale.

En France uniquement, selon une autre enquête (Capterra), les salariés confrontés aux technologies de monitoring des travailleurs redoutent une perte de confiance (option citée par 72% du panel), des atteintes à la vie privée (64%) et une anxiété exacerbée (64%).

Pour les directions des entreprises concernées, en revanche, les principaux avantages de la surveillance des équipes sont : une vision plus fine de l’activité quotidienne (40%), une anticipation renforcée des erreurs (33%) et des performances (33% également).

* L’enquête a été menée en ligne par Edelman Data & Intelligence pour Microsoft du 7 juillet au 2 août 2022, auprès de 20 006 salariés à temps plein et de travailleurs indépendants. 11 pays sont concernés : France, Allemagne, Royaume-Uni, Brésil, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Chine, Inde et Japon.

** Le Microsoft Work Trend Index s’appuie sur des données issues de Microsoft 365, LinkedIn et Glint.

