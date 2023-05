Travail hybride et RSE : quels nouveaux défis pour le collaboratif ?

Le travail numérique s’est affranchi de tout emplacement physique grâce aux réseaux 5G, à la fibre optique et aux services cloud. « Le besoin d’un espace de travail numérique efficace devient critique. Sur ce point, les décideurs sont maintenant prêts à piloter de grands changements, » affirme Nikos Drakos, analyste de Gartner.

Les défis du collaboratif à l’heure du travail hybride et de la RSE seront au cœur des échanges du Silicon Day Workplace, le 29 juin au matin, à l’hôtel de Poulpry, à Paris.

Au cours de cette matinée, des managers IT et de l’environnement de travail partageront leurs retours d’expérience face à une cinquantaine de responsables d’innovations numériques, d’applications, d’infrastructure et d’exploitation d’espaces de travail numériques.

Une digital workplace durable et intelligente

Les projets de Digital Workplace ont pour objectif d’ optimiser la productivité des équipes, de réduire les risques, et de gagner en flexibilité. Rien de tel que la créativité d’équipe pour moderniser les métiers : gestion de projets, co-édition de documents en temps réel, partage d’agenda, visioconférences et messages instantanés sont fréquemment intégrés à la Digital Workplace.

De nouveaux assistants intelligents transforment l’expérience des utilisateurs. Ils accompagnent les campagnes marketing et la démarche environnementale, via l’usage raisonné des mailings. En lien avec les outils de case management ou de communications unifiées, ils diffusent une relation client multicanal plus efficace.

Pourquoi et comment les directions renouvellent leur intranet, messageries et réseaux sociaux ? Quelles nouvelles expériences numériques encouragent-elles ? Quels sont les départements concernés en priorité ? Peut-on prôner davantage de partages, améliorer la protection de ses données vitales et son empreinte carbone simultanément ?

L’espace de travail numérique poursuit plusieurs objectifs à la fois : que l’on cherche à attirer de nouveaux talents ou à transmettre des savoir-faire, les plateformes actuelles facilitent les partages de fichiers en temps réel ; elles motivent les coopérations à distance, sous-projet après sous-projet. Encore faut-il que chacun joue le jeu, et acquiert une faculté de discernement des bonnes (et mauvaises) pratiques de la Digital Workplace.

Découvrez les solutions technologiques et les choix d’organisation récents d’entreprise françaises et internationales, lors du prochain Silicon Day Workplace du 29 juin.