Trends of IT 2023 : la feuille de route du manager numérique

Silicon et KPMG s’associent pour lancer Trends of IT 2023, une étude co-construite avec les managers numériques des ETI et des grands comptes pour éclairer et comprendre leurs enjeux. Participez et recevez les résultats de l’étude en avant première.

Quels sont les enjeux du manager numérique – DSI, RSSI, …- pour l’année 2023 ? Silicon et KMPG * s’associent pour vous proposer Trends of IT 2023.

Encore une étude pour éclairer sur le choix des solutions IT ? Pas du tout

Pour réaliser Trends of IT 2023, Silicon et KPMG ont choisi la méthode de la co-construction autour de cinq thématiques majeures : cybersecurité, sobriété numérique, Cloud/Multicloud, Data/IA et management des fonctions numériques.

Pour chaque thématique, un comité d’experts – composé de managers IT et de spécialistes du domaine – s’est réuni afin d’échanger sur leurs problématiques majeures et définir une dizaine de questions pour cerner les principaux enjeux qui s’y rattachent.

Managers numériques en 2023 : 5 thématiques majeures

Résultat ? Il ressort que les principaux défis du manageur numérique se situent davantage dans le management de ses collaborateurs que dans le choix d’une solution technique. Quelque soit la thématique retenue, le recrutement et la montée en compétences des membres de son équipe apparait comme la préoccupation majeure des managers IT.

Dans un contexte post-Covid, le manager numérique doit en effet traiter de front plusieurs sujets. D’un point de vue organisationnel, il lui revient notamment de mettre en musique le développement du télétravail qui implique de revisiter le concept de Digital Workplace et la politique de cybersécurité qui l’accompagne.

Côté fonctionnel, c’est le grand mouvement vers le cloud qui modifie radicalement la gestion du système d’information et de son coût d’exploitation, avec son lot de contraintes techniques et légales. Mais c’est aussi l’enjeu de la gouvernance de la data et son corollaire du développement des IA au service du business.

Enfin, le prochain enjeu majeur est d’ouvrir la voie vers la sobriété numérique. Comment mobiliser les collaborateurs pour réduire l’empreinte carbone ? Là aussi, les mangers numériques estiment que la réponse est davantage dans le mode d’organisation de l’entreprise que dans le domaine technique.

Et vous, quel manager du numérique êtes-vous ? Participez à l’étude de Silicon et de KPMG et venez assister à la présentation des résultats dans le cadre d’un diner de prestige le 6 juin.

* avec le soutien de ANDSI et du CESIN