Trophées de la femme cyber 2022 : qui succède à qui au palmarès ?

Le palmarès 2022 du Trophée de la femme cyber (CEFCYS) est tombé. Focus sur les lauréates « France » et sur celles qui les ont précédées lors des deux premières éditions.

« Direction exécutive ou entrepreneur » : Charlotte Couallier l’emporte

Floriane Alixe était nommée en catégorie « direction exécutive ou entrepreneur », périmètre France. C’est finalement Charlotte Couallier qui l’a emporté. Cofondatrice et directrice générale de Dattak (courtier en assurance cyber), elle fut auparavant directrice de l’innovation chez AXA.

Charlotte Couallier succède à Éléna Poincet, fondatrice et CEO de Tehtris. Cette dernière avait elle-même succédé à Solange Ghernaouti, cofondatrice d’Heptagone, société suisse de gestion du risque numérique.

« Professionnelle de la cyber » : Hakima Kadri Dahmani primée

Toujours sur le périmètre France, en catégorie « professionnelle de la cyber », le sésame est revenu à Hakima Kadri Dahmani. Ancienne responsable de la certification des plates-formes cloud chez SFR Business puis de la cybersécurité chez Altice, elle est aujourd’hui directrice cybersécurité chez le groupe immobilier iad.

En 2021, le jury avait choisi Sarah Zennou. Ancienne du CEA (spécialisée en analyse statique des programmes C embarqués), elle met aujourd’hui son expertise en méthodes formelles de cybersécurité au service d’Airbus.

En 2020, Tiphaine Romand-Latapie avait été distinguée. Sur son CV, le ministère de la Défense (experte en cryptographie), Orange (impliquée sur la sécurité de la Livebox), Airbus (sécurité interne) et Synactiv (à la tête de l’équipe reverse engineering).

Delphine Streichenberger lauréate « métiers support de la cyber »

Dans la catégorie « métiers support de la cyber », Delphine Streichenberger l’emporte. Responsable du recrutement chez Orange Cyberdefense, elle avait occupé les mêmes fonctions chez Devoteam, puis Econocom.

En 2021, la vainqueure était Louise Bautista. Directrice commerciale chez TheGreenBow, elle est une ancienne de YesWeHack. Et de Sogeti, où elle accompagnait, toujours à un poste commercial, les entités du ministère de la Défense.

En 2020, le jury avait primé Anne Laubacher, conseillère juridique du commandant de la cyberdéfense et formée à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Lou-Anne Ducos « étudiante à l’avenir prometteur »

Lou-Anne Ducos l’emporte quant à elle en catégorie « étudiante à l’avenir prometteur ». En master 2 à Sciences Po, elle travaille en parallèle pour l’Agence européenne de défense, après avoir effectué des stages pour, entre autres, l’OTAN et pour AXA (comme analyste sécurité).

Mathilde Boivin, membre de l’association 42AI (qui rassemble les passionnés d’IA de l’école 42), l’avait précédée en 2021. Et Claire Chopin (apprentie au COMCYBER en parallèle d’un master de mathématiques, informatique et cryptologie à l’université de Paris) en 2020.

Clémentine Maurice « femme cyber chercheuse »

Clémentine Maurice est la « femme cyber chercheuse » 2022. Chargée de recherche pour le CNRS au CRIStAL de Lille (Centre de recherche en informatique, signal et automatique), elle est une ancienne de l’IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires) à Rennes.

En 2021, le trophée était revenu à Laurane Raimondo, chercheure, entrepreneure, auteure et membre du CyberCercle.

Louise Leroy « femme cyber défense et sécurité »

La « femme cyber défense et sécurité » est Louise Leroy. Entrée à l’École navale en 2008, elle s’est spécialisée dans les SIC (systèmes d’information et de communication). Une expertise qu’elle a notamment mise à profit sur la frégate de surveillance Vendémiaire et la Fremm Bretagne.

Louise Leroy succède à la colonelle Fabienne Lopez. Qui avait été distinguée en tant que cheffe du C3N (Centre de lutte contre les criminalités numériques) et de la division des opérations du ComCyberGend.

Valérie Santamato « femme cyber espoir »

La catégorie « femme cyber espoir » est une nouveauté 2022. La gagnante : Valéria Santamato, analyse sécurité chez Accenture et ancienne de Doctolib.



