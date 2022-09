Twilio : une croissance trop rapide ou mal gérée ?

Twilio, référence des communications unifiées, traverse une période troublée.

« Réduire les coûts d’exploitation, améliorer la marge opérationnelle et modifier les capacités commerciales de la société pour accélérer les ventes de logiciels ». C’est l’ambition affichée dans un document transmis au gendarme boursier américain (SEC) par Twilio.

La société cotée en bourse et basée à San Francisco a annoncé cette semaine se séparer de 11% de ses effectifs – soit environ 900 des 8000 employés de la firme.

Le CEO de Twilio, Jeff Lawson, a adressé un courriel à ses équipes. Les coupes claires résultent en grande partie d’une croissance trop rapide et des défis de gestion associés.

« Les licenciements visent à aligner nos investissements plus directement sur nos priorités [les ventes et la rentabilité] », a expliqué Jeff Lawson. Il dit assumer la décision et juge la démarche « sage et nécessaire ». Une expression diversement appréciée par les équipes.

Selon leur dirigeant, les fonctions associées à la mise sur le marché de produits et services, à la R&D, aux services généraux et administratifs sont principalement impactées.

Atteindre la rentabilité

Comme l’a observé CNBC, Twilio s’efforce d’atteindre la rentabilité en 2023.

Une ambition contrariée.

En 2020, pendant la pandémie et les confinements, Twilio a bénéficié de la bascule vers le travail distance et les services cloud associés. L’entreprise a presque doublé ses effectifs sur la période et mené des opérations de croissance externe. Les sociétés Ionic Security (protection des données) et Zipwhip (messagerie) ont été acquises par ses soins en 2021.

Depuis, les vents ont tourné. Twilio, comme d’autres sociétés qui ont connu une croissance très rapide durant la pandémie, a vu chuter ses ventes et le cours de son action. Le retour au bureau de la majeure partie des professionnels appelés (un temps) à télétravailler a pesé sur la valorisation de la plateforme de communication et d’engagement client.

Le titre atteignait 435 $ en février 2021, alors qu’il plafonne à 78 $ aujourd’hui.