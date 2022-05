Twitter : Elon Musk anticipe un retour en bourse

Elon Musk qui s’est engagé à acquérir et placer Twitter à l’abri des marchés, prévoit déjà un retour en bourse de la firme, rapporte le Wall Street Journal.

Selon le quotidien financier américain, la réintroduction pourrait se faire dans les trois ans suivant l’accord de rachat qui valorise le réseau social 44 milliards de dollars.

Le patron de Tesla et SpaceX, qui prévoit d’apporter des milliards $ de capitaux propres, s’est adressé à des investisseurs prêts à contribuer à l’effort financier. Le reste du financement revenant à Morgan Stanley, Bank of America, Barclays et d’autres banques.

L’acquisition de Twitter reste soumise à des obstacles réglementaires et à l’approbation des actionnaires.

Lorque que l’entreprise sera redevenue privée, elle sera libérée de certaines obligations. Notamment vis-à-vis du gendarme américain des marchés financiers (SEC).

Elon Musk veut profiter de cette avantage pour disposer de la marge de manœuvre nécessaire à la réorganisation de l’activité.

Liberté d’expression, données, pouvoir et influence…

L’objectif revendiqué est de faire de Twitter une référence mondiale du free speech, de rendre open source son algorithme et, finalement, de contenter les actionnaires.

L’échéance des « trois ans » pour un retour en bourse eventuel viserait donc à rassurer l’écosystème. Il s’agirait de rassurer les investisseurs potentiels sur la capacité du milliardaire « à travailler rapidement pour améliorer les opérations commerciales et la rentabilité de Twitter », suggère le Wall Street Journal.

La rentabilité du réseau social américain reste un sujet sensible. Elon Musk a d’ailleurs évoqué la possibilité de rendre payant l’accès de Twitter pour certains utilisateurs.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022