Twitter met la main sur Smyte pour lutter contre le contenu haineux

Twitter s’offre la start-up Smyte, spécialiste des questions de sécurité et de spam, afin d’éradiquer les pratiques de harcèlement et de troll sur sa plate-forme de microblogging.

Dans sa volonté d’endiguer le flux de contenus haineux sur sa plateforme, Twitter a jeté son dévolu sur Smyte, une start-up axée sur la sécurité en ligne et la lutte anti-spams, ayant pour slogan : « confiance et sécurité en tant que service ».

Les termes précis de la transaction n’ont pas été divulgués.

Maintenir la confiance des utilisateurs

Cette acquisition doit permettre à la firme dirigée par Jack Dorsey de maintenir des conversations saines sur sa plate-forme.

Elle s’inscrit dans les efforts mis en oeuvre par la société pour lutter contre le harcèlement en ligne, avec en point d’orgue l’introduction, en novembre 2016, d’outils d’analyse pour supprimer le contenu indésirable sur le service. En avril 2015, c’est une nouvelle politique plus stricte de règles à observer qui avait été dévoilée. Avant cela, en décembre 2014, Twitter simplifiait la procédure de blocage d’un compte et empêchait les comptes bloqués d’accéder à votre profil

Une start-up rodée à la sécurité en ligne

Lancé via le Y Combinator en 2015, Smyte été fondé par Pete Hunt, Julian Tempelsman et Josh Yudaken, trois anciens ingénieurs qui se sont forgés une expérience, respectivement, au sein de Google, Facebook et Instagram.

La plateforme de Smyte aide les entreprises à classer en temps réel les bonnes et mauvaises actions sur leurs applications, à les examiner et à prendre des mesures massives contre elles.

Grâce à une API REST qui permet l’extraction de données, Smyte exploite le machine learning (ou apprentissage automatique) pour créer de nouvelles règles adaptées aux besoins spécifiques du client.

Une approche proactive

Dans une contribution de blog, Twitter explique que « les produits de Smyte nous aideront à relever les défis en matière de sécurité, de spam et de sécurité plus rapidement et plus efficacement. Leurs outils et processus de révision constitueront de puissants ajouts à nos propres outils et technologies qui nous aideront à protéger Twitter. Nous intégrerons cette technologie pour renforcer nos systèmes et nos opérations dans les mois à venir. »

Twitter met en avant l’aspect proactif, valeur partagée avec Smyte : « L’équipe de Smyte a traité de nombreux problèmes uniques liés à la sécurité en ligne et croit en la même approche proactive que celle que nous adoptons pour Twitter: arrêter les comportements abusifs avant qu’ils n’influent sur l’expérience de quiconque. »

Il s’agit de la première acquisition de Twitter depuis celle de la start-up mobile Yes en décembre 2016.

(twitter © Ricktop – Fotolia.com)