Twitter a publié son algorithme : premiers constats

Entre les RT, les likes et les réponses, qu’est-ce qui donne le plus de poids à un tweet ? On a des éléments de réponse désormais que Twitter a publié son algorithme de recommandation.

Cet algo influe sur le contenu présenté autant dans le search que sur la page d’accueil (« Pour vous ») et l’onglet Explorer. Il implique de multiples services* qui vont du scoring de réputation à la prédiction d’interactions en passant par l’évaluation des affinités communautaires.

L’explication que donne Twitter se concentre sur le cas de la page d’accueil. Elle élude certains aspects… dont le score de réputation. En parcourant le code (ici et là), on découvre l’outil sous-jacent, nommé Tweepcred. Il se fonde sur l’algorithme Pagerank (celui-là même qui porte Google Search), implémenté avec MapReduce.

Parmi les éléments que Tweepcred prend en compte, il y a le ratio abonnements/abonnés. Plus celui-ci est grand (beaucoup d’abonnements, peu d’abonnés), plus le score de réputation en pâtit. Pour éviter ce déséquilibre, on pourra utiliser les listes.

Le nombre de masquages, de blocages et de signalements joue aussi sur le score de réputation. Ainsi que le nombre de désabonnements, mais moins lourdement, et sur une période limitée aux 50 derniers jours.

Le « score Tweepcred » peut aller de 0 à 100. S’il est supérieur à 65, l’algorithme prend en compte tous les tweets de l’utilisateur. Sinon, il se limite à trois tweets – ce qui est pénalisant en particulier si on publie des threads.

A lot of people are rushing to unfollow mass amounts of people based on this thread.

Follower/following ratio does matter, but if you unfollow a lot of people quickly, you will get shadowbanned

Mass unfollowing is considered a bot action by the algo and will deprioritize you

— NFT God (@NFT_GOD) April 2, 2023