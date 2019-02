Twitter réfléchit à une fonction de correction des tweets publiés

Sur Twitter, mieux vaut relire sept fois son message avant de le publier à la face du monde avec une monumentale erreur ou des fautes d’orthographe.

Les Twittos sont réactifs et ne laissent rien passer, et surtout, contrairement à Facebook, il est impossible de corriger un tweet une fois qu’il a été publié. Au mieux, on le supprime mais le mal est souvent fait…

Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter a évoqué lors d’un podcast la possibilité éventuelle de pouvoir modifier les messages déjà publiés. Mais attention, il ne s’agira pas de corriger le propos d’un message ayant fait polémique après avoir constaté les réactions !

Correction visible

Pour Jack Dorsey, et ce depuis les début de Twitter, les tweets doivent être considérés comme des SMS et reprendre un message déjà envoyé doit rester difficile. Ce que suggère Jack Dorsey, c’est un délai de réflexion temporaire allant de 5 à 30 secondes après publication. Pour lui, proposer un délai plus long ne serait pas judicieux, car cela pourrait dénaturer les propos d’une discussion.

Autre exigence : le tweet initial serait toujours accessible, ce qui permettrait aux Twittos de voir les modifications effectuées. Reste à savoir si cette suggestion fera partie de la salve de prochains tests de fonctions que Twitter va bientôt lancer.