Ubuntu Desktop : vers un OS immutable sur base Snap

Ubuntu Desktop, bientôt concurrent de Fedora Silverblue ? A priori à partir de la prochaine LTS (24.04). C’est en tout cas l’échéance que Canonical vise pour proposer une version immutable.

Ubuntu Core, orienté IoT et systèmes embarqués, fonctionne déjà sur ce principe. Le système de fichiers racine est en lecture seule et les mises à jour sont dites transactionnelles : appliquées soit complètement, soit pas du tout, elles n’influencent pas l’exécution du système et permettent le rollback.

L’approche de Fedora Silverblue mixe Flatpak et OSTree. Du côté de SUSE, on mise sur les snapshots btrfs. Canonical s’appuiera quant à lui sur Snap. La version « classique » d’Ubuntu Desktop exploitant des packages .deb restera celle par défaut, nous assure-t-on pour l’instant.

En toile de fond, la transition vers ce format de briques fondamentales telles que CUPS. Celui-ci devrait être livré « snappé » en standard à partir d’Ubuntu 23.10, en parallèle des pilotes pour les imprimantes non IPP.

Ubuntu : une avancée pour Snap, un recul pour Flatpak

Dans le même temps, Ubuntu et ses variantes officielles prennent leurs distances avec Flatpak. Depuis la version 23.04, le support n’y est plus intégré par défaut (il faut télécharger les paquets nécessaires depuis les dépôts officiels). Canonical estime qu’il s’agit d’éviter la fragmentation des technologies de packaging logiciel… et les soucis de maintenance qui peuvent aller avec.

Le socle Snap apportera une forme de flexibilité, par exemple en permettant de changer, en quelques clics, d’environnement de bureau. Il minimisera aussi les risques de conflits entre applications (tout en réduisant les dépendances) et facilitera le lancement de multiples instances. Il faudra néanmoins que lesdites applications soient disponibles dans ce format. Ou bien en AppImage, en Flatpak (aussi longtemps qu’il sera pris en charge) ou en zip extractible. Il ne sera en tout cas pas possible de les compiler depuis les sources ou d’installer des .deb.

Snap est loin de faire l’unanimité et ce n’est pas nouveau. Exécutant les applications dans des conteneurs avec compression XZ, il a une certaine empreinte. La parité fonctionnelle avec la version .deb n’est par ailleurs pas toujours effective : support des thèmes, des extensions…

Photo d’illustration © Tomasz – Adobe Stock