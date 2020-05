Open Source : Ubuntu est prêt pour WSL 2

Canonical a confirmé jeudi qu’Ubuntu, la distribution Linux financée par ses soins, prend entièrement en charge Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2). Le sous-système dont la disponibilité a été généralisée avec la mise à jour de mai 2020 de Windows 10.

WSL 2 fournit une couche de compatibilité permettant d’exécuter nativement des exécutables binaires Linux sur Windows 10. La v2 du sous-système s’appuie sur un véritable noyau Linux.

« Ubuntu a été la première distribution Linux pour WSL et reste le choix le plus populaire des utilisateurs de WSL », a déclaré Canonical dans un billet de blog. « Ubuntu 20.04 LTS pour WSL est sorti des l’annonce de la disponibilité générale d’Ubuntu 20.04 LTS en avril ».

Toutes les versions de la distribution open source peuvent être mises à niveau vers WSL 2.

Le système Ubuntu 20.04 LTS (Long term support) peut être installé sur WSL directement à partir du Microsoft Store. Pour installer d’autres versions et par d’autres moyens sur WSL, Canonical recommande de se référer à la page dédiée du Wiki Ubuntu.

Si la mise à jour Windows 10 May 2020 Update a déjà été installée sur un PC, il sera peut-être nécessaire d’activer manuellement WSL 2.

Ubuntu sur WSL prend en charge de « puissants » outils de développement et d’administration système, dont MicroK8s. Le moyen « le plus simple » de déployer un cluster Kubernetes unique pour les développeurs et DevOps, selon ses promoteurs.

Les entreprises, de leur côté, peuvent bénéficier de support pour Ubuntu sur WSL via le programme Ubuntu Advantage.

