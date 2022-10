Ubuntu Pro : Canonical rend le support gratuit, sous conditions

Canonical fait évoluer Ubuntu Pro. Cet abonnement étendu de maintenance, conformité et sécurité est couplé à l’OS Ubuntu promu et financé par la firme basée à Londres.

Désormais, il est possible de bénéficier gratuitement d’Ubuntu Pro dans la limite de 5 machines sous Ubuntu, postes de travail ou serveurs, pour des usages communautaires et commerciaux, et 50 pour les membres de la communauté Ubuntu officielle.

« Canonical a l’expérience de 18 ans de mises à jour de sécurité en temps opportun pour l’OS Ubuntu principal, avec des vulnérabilités (CVE) critiques corrigées en moins de 24 heures en moyenne », explique la direction de Canonical.

« Ubuntu Pro étend cette couverture à dix fois le nombre de packages logiciels dans les référentiels standard d’Ubuntu (plus de 25 000 d’entre eux). Les correctifs sont appliqués pour les CVE de niveau élevé ou critique, et moyen sur sélection, avec de nombreuses vulnérabilités zero day fixées sous embargo pour publication lorsqu’une CVE est rendue publique », ajoute l’entreprise fondée et dirigée par Mark Shuttleworth.

Support à long terme

La proposition s’applique uniquement aux versions avec support à long terme (LTS) du système d’exploitation basé sur le noyau GNU/Linux. Et ce à partir de Ubuntu LTS 16.04. Les LTS sont les versions de niveau « entreprise » d’Ubuntu et sont les plus utilisées par l’écosystème (95% des déploiements), selon Canonical.

Les utilisateurs peuvent obtenir leur abonnement gratuit à Ubuntu Pro sur la page dédiée au programme. Ubuntu One étant le compte unique dont l’utilisateur a besoin pour bénéficier d’Ubuntu Pro, et se connecter à l’ensemble des services et sites liés à Ubuntu.

Lorsque l’on connecte ces machines à Ubuntu Pro, elles bénéficient d’une couverture de maintenance de sécurité étendue, soit 10 ans au total. L’offre gratuite inclut le service Ubuntu Livepatch, celui-ci permet d’installer des mises à jour critiques du noyau sans redémarrer la machine, comme a relevé The Register.

Pour les serveurs, lorsque le système hôte physique exécute Ubuntu, l’ensemble des machines virtuelles Ubuntu sur ce serveur sont couvertes.

Ubuntu Pro s’étend également à Google Cloud et AWS (Amazon Web Services).

