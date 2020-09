UCaaS : Avaya Cloud Office arrive en France

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Avaya Cloud Office par RingCentral, une solution de communications unifiées en tant que service (UCaaS pour Unified Communications as a Service) « Made in US », est désormais officiellement disponible en France, en Irlande et aux Pays-Bas.

L’offre est née du partenariat stratégique conclut il y a un an entre Avaya et RingCentral, tous deux actifs sur le marché des communications VoIP et unifiées dans le cloud. La solution conjointe a d’abord été proposée aux États-Unis en mars 2020, puis au Canada, au Royaume-Uni et en Australie en juin, avant de gagner l’Europe en ce début d’automne.

À quel prix ?

Avaya Cloud Office par RingCentral intègre des fonctionnalités de communication audio et vidéo, de messagerie instantanée, de réunion, de conférence et de collaboration.

Elle inclut également une fonction vidéo de réunion depuis un navigateur web et l’application de bureau unifiée de marque Avaya. Il s’agit de fournir aux utilisateurs une expérience intégrée entre services de messagerie, vidéo et téléphonie.

Quant aux administrateurs, ils disposent de différentes options de sécurité, ainsi que d’un contrôle renforcé des performances réseau et de la qualité vidéo. Enfin, la solution fournit des fonctions d’analyse des données d’utilisation de l’outil.

Actuellement, le tarif de l’offre « standard » est de 16,99 € par utilisateur et par mois, avec intégrations applicatives (Office 365, G Suite, Slack. etc.). La version « premium », qui s’intègre avec des outils CRM courants (Salesforce, Zendesk…) coûte 22,99 €. L’offre « ultimate » passe à 33,99 € (2000 minutes comprises par utilisateur, stockage illimité…).

Distribution

« Avec la commercialisation d’Avaya Cloud Office en France, nous prenons les devants pour apporter tous les avantages des communications unifiées dans le cloud aux entreprises de toutes tailles sur le territoire », a déclaré Emmanuel Schupp, directeur général France d’Avaya. Les entreprises peuvent « optimiser leur capacité de travail à distance » avec Avaya Cloud Office, « et ce quelle que soit l’étape de leur parcours numérique. »

Pour soutenir la diffusion de l’offre Avaya Cloud Office par RingCentral en France, Avaya a signé de nouveaux accords de distribution avec Itancia et ScanSource.

Lire notre dossier – Communications unifiées : la révolution Cloud

(crédit photo © Shutterstock)