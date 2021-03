Universal ID : SAP prépare la phase deux

Lancé voilà un an et demi, le programme Universal ID approche de sa deuxième phase. Qu’induira-t-elle pour les utilisateurs SAP ?

Où en est SAP dans la mise en place de son service Universal ID ? Voilà un an et demi que l’éditeur allemand en a posé la première brique. Depuis lors, il communique régulièrement auprès de sa communauté sur les avancées du dispositif. Cette fois, il a choisi une autre vitrine : son principal fil d’actualités public.

La démarche ne vise pas tant à annoncer des nouveautés qu’à rappeler la promesse d’Universal ID. Dans les grandes lignes, une seule identité valable sur tous les services SAP et qu’on peut conserver « à vie ».

Dans la pratique, Universal ID ne couvre pas encore l’ensemble de l’écosystème. La mise en place avait démarré avec SAP for Me, rapidement suivi par le portail d’assistance SAP ONE. Les outils connectés se comptent aujourd’hui par dizaines. Parmi ceux qui devraient bientôt s’y ajouter, on trouve notamment SAP Community et le portail développeurs d’Ariba.

SAP for Me devrait aussi inaugurer ce que SAP a défini comme la « deuxième phase » du programme. Dès qu’un service atteindra ce stade, l’Universal ID y deviendra obligatoire, remplaçant les deux types de comptes qu’il permet de fédérer : personnels (P-Users) et d’entreprise (S-Users).

Au-delà de l’adresse e-mail et du mot de passe, cet identifiant « universel » inclut des informations personnelles. En particulier, les préférences et les consentements de l’utilisateur. Objectif : optimiser son expérience sur les services SAP, y compris s’il change d’entreprise.

Le passage d’un service en « deuxième phase » entraînera la désactivation d’une autre méthode d’identification : le « passeport SAP », fondé sur des certificats clients X.509.

