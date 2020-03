Universal Print : Microsoft lance son serveur d’impression cloud

À quand une API ? des application mobiles ? une ouverture à Microsoft 365 Business ?

Autant de questions posées sur le forum Microsoft Tech Community dédié à Universal Print.

Microsoft vient de lancer un programme d’expérimentation pour ce service d’impression cloud.

Les organisations qui souhaitent y prendre part peuvent le signaler via un formulaire. Elles devront impliquer au moins 20 utilisateurs.

Universal Print est accessible dans le cadre des licences Microsoft 365 Entreprise et Éducation. Il s’appuie sur Azure Active Directory.

Microsoft assure travailler avec des fournisseurs d’imprimantes – dont Canon – pour garantir une compatibilité native avec le service.

En attendant, l’utilisation de Universal Print requiert un connecteur logiciel. Il n’est pour le moment disponible que sur Windows 10 et Windows Server (2016/2019). Certains partenaires Microsoft en proposent des implémentations, notamment sous la forme d’appliances.

En toile de fond, la fermeture prochaine (fin 2020) d’un service concurrent : Google Cloud Print.

Illustration principale © Pavel Ignatov – Shutterstock.com

