USB 4 repose sur Thunderbolt 3 avec un débit de 40 Go/s

L’USB Promoter Group, chargé du protocole USB, annonce l’arrivée des spécifications pour la nouvelle génération : USB 4.

Cette nouvelle norme devrait délivrer un débit théorique de 40 Go/s, soit le double de l’actuel USB3.2. Bien entendu la rétro-compatibilité avec les périphériques USB 2.0 sera toujours de mise.

USB 4 repose sur Thunderbolt 3

Par ailleurs USB 4 sera capable de gérer les protocoles de données comme le PCI Express et également d’affichage pour connecter le plus possible de périphériques de façon universelle.

Mais surtout, la grande nouveauté c’est que cette norme reposera sur le fameux protocole Thunderbolt 3 mis au point par Intel en partenariat avec Apple.

Le fondeur répond ainsi à une promesse faite en 2017 de rendre Thundebolt accessible à tous les constructeurs sans qu’ils aient payer des royalties aux deux partenaires.

Pour le moment l’ensemble des spécifications n’est pas entériné, mais elles devraient l’être vers le mois de juin. Ce qui est certain, c’est que le format de la prise USB-C ne devrait pas évoluer.