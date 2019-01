Les ventes de PC baissent mais Windows 10 limite la casse

La demande du segment professionnel, portée par les déploiements de Windows 10 en entreprise, ne compense pas la baisse des ventes sur le segment grand public, observe Gartner. Le cabinet d’études vient de publier des résultats préliminaires.

Après deux trimestres de croissance des ventes, les livraisons mondiales de PC ont reculé de 4,3% au 4e trimestre 2018 par rapport à la même période l’année précédente. Sur l’année 2018, le repli est moins marqué (-1,3%) avec 259 millions de PC livrés, dont 68,6 millions d’unités vendues au dernier trimestre de 2018. Malgré tout 2018 a été la septième année consécuitive de déclain des ventes mondiales de PC.

Gartner explique la tendance par : les incertudes économiques et les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, d’une part. La pénurie de CPU, d’autre part.

Windows 10

Selon le cabinet Gartner, la pénurie de processeurs (CPU) a limité la capacité des vendeurs à répondre à la hausse de la demande des acheteurs professionnels. Ainsi, la phase de renouvellements de parcs et des migrations vers Windows 10 s’est poursuivie en 2018.

Certaines régions sont plus dynamiques que d’autres. L’Amérique du Nord, par exemple, affiche à fin 2018 « quatre années de croissance positive du marché PC en entreprise, essentiellement grâce aux mises à niveau vers Windows 10 », a commenté Gartner.

L’Europe de l’Ouest, de son côté, a enregistré une hausse notable de la demande B2B en 2018. « La demande pour des ordinateurs de bureau et des PC ultramobiles a dopé les vente à l’attention PME. De surcroît, le secteur gouvernemental a également bénéficié des renouvellements supplémentaires de Windows 10 », a ajouté la société d’études.

Les entreprises de la région Asie-Pacifique semblent plus attentistes. La demande se déplace vers 2019, augmentant leur risque de se trouver avec un parc équipé d’un OS non supporté. Alors que 2020 est l’année de fin du support étendu de Windows 7.

Aussi, Gartner s’attend à ce que moins de six PC sur dix en entreprise (55% exactement) fonctionnent sous Windows 10 à horizon 2020.

Lenovo devant HP

Du côté des constructeurs de PC, Lenovo a devancé HP Inc au quatrième 2018. Leurs parts de marché respectives étaient alors de 24,2% et 22,4% à l’échelle mondiale.

Le fabricant chinois Lenovo a vu progresser ses ventes mondiales de PC (+5,9% au T4 2018) pour le troisième trimestre consécutif, alors que le ventes du groupe américain HP ont reculé de 4,4% après quatre trimestres de croissance.

Dell est troisième avec une part de 15,9% et des ventes en hausse sensible (+1,4%). Quatrième, Apple capte 7,4% du marché, mais ses ventes ont reculé de 3,8%.

La consolidation du marché se confirme (Lenovo a formé une coentreprise avec le japonais Fujistu en mai dernier). À eux seuls, les quatre premiers vendeurs du marché (Lenovo, HP, Dell et Apple) détiennent désormais 57% du marché, contre 36% en 2014, relève Gartner.

Suivent : Asus (-10,7%), Acer, qui enregistre la plus forte baisse du top 6 des vendeurs (-18,3%) . Leurs parts de marché sont respectivement 6,1% et 5,6%.

Pénurie de CPU

2018 est la septième année consécutive de baisse du marché PC mondial.

Or, Gartner s’attend à ce que la pénurie de CPU se poursuive en 2019. Le fondeur Intel ayant retardé le passage au 10nm pour la gravure de ses processeurs.

Intel « donne la priorité aux processeurs haut de gamme ainsi qu’aux processeurs destinés aux PC professionnels », a estimé Gartner. AMD pourrait toutefois s’octroyer la partie du marché négligée par Intel, estime la société d’études.

Par ailleurs, le passage de PC portables aux PC ultramobiles plus minces et plus légers, « est plus graduel que spectaculaire », selon l’expression de Gartner.

La bascule effective est attendue à horizon 2022.