Version bureau de Skype : Microsoft la modernise avec la version 8.0

Microsoft annonce la version 8.0 de Skype, destinée à supplanter la mouture 7.0, connue également sous le nom de « Skype classic ».

A compter du 1er septembre prochain, cette dernière cessera de fonctionner.

Cette nouvelle version introduit un grand nombre de nouvelles fonctionnalités.

Support de la HD pour les appels

A noter qu’il faut faire le distinguo entre Skype 8.0 pour Windows 10 qui consiste en une application Universal Windows Platform (UWP) et cette nouvelle version 8.0 de Skype pour Windows 7 et 8.

La firme explique, dans un billet de blog, que « Skype a toujours eu pour but de rassembler les gens. Nous continuons à être motivés par l’opportunité de connecter notre communauté mondiale de centaines de millions de personnes, leur permettant de se sentir plus proches et d’accomplir plus ensemble. Alors que nous poursuivons ces objectifs, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience, d’améliorer la qualité et la fiabilité, et de connecter les utilisateurs depuis n’importe quel appareil. »

Cette nouvelle itération de la version bureau de Skype fait suite à la mise à jour de l’outil qui a eu lieu à l’automne dernier, mettant l’accent sur la mise à niveau des éléments visuels, comme le code couleur des messages de discussion et les emojis de réaction.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a la prise en charge des appels vidéo HD, avec des sessions de jusqu’à 24 personnes, ainsi que le partage de fichiers de 300 Mo maximum et les @mentions inspirées de Twitter.

Cette dernière nouveauté doit permettre aux utilisateurs d’attirer l’attention de la personne qu’ils espèrent atteindre dans le chat.

Chiffrement de bout en bout

Le groupe dirigé par Satya Nadella démontre aussi que la protection de la vie privée est bien une de ses priorités. Microsoft permettra en effet de tenir des appels et des sessions de chat avec un chiffrement de bout en bout, grâce à l’utilisation du très populaire protocole de Signal.

Durant les conversations, les utilisateurs auront également accès à un nouvel outil d’enregistrement d’appel. Cet ajout comble une lacune importante pour Skype, qui fait face à la concurrence d’une vaste gamme de services de communication rivaux qui, dans de nombreux cas, fournissent déjà leurs propres fonctions d’enregistrement d’appel.

Microsoft a promis d’introduire un certain nombre d’autres fonctionnalités cet été.

Malgré ses 300 millions d’utilisateurs mensuels, Skype doit faire face à la concurrence d’autres services tels que FaceTime (Apple), WhatsApp ou encore Facebook Messenger.

(Crédit photo : @Microsoft)