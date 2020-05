Logistique : Viapost déploie SAP BW/4HANA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Filiale logistique, maintenance et transport du groupe La Poste, Viapost a opté pour SAP BW/4HANA. Cette solution d’entrepôt de données tourne sur la base in-memory HANA. Elle est utilisée par l’entreprise basée au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) pour suivre en temps réel la performance de son activité logistique.

La solution permet à Viapost d’analyser, visualiser et cartographier les données issues d’applications SAP ou tierces, et ce depuis une même interface.

L’outil décisionnel est déjà disponible sur une dizaine de sites de production. Il devrait l’être sur l’ensemble des sites du prestataire logistique d’ici la fin de l’année 2020.

Prévision décisionnelle

Obtenir des indicateurs clés de performance à partir d’applications métiers ou de fichiers Excel fait partie des objectifs de ce déploiement. Il s’agit également de faciliter la prise de décision, la prévision et la consolidation en fin de mois.

L’application « est utilisée dans toutes les réunions de la direction du réseau logistique », a déclaré Christian Thomas, directeur des systèmes d’information (DSI) de Viapost. Pour obtenir rapidement « une vue d’ensemble » des activités pilotées et « responsabiliser les équipes », a ajouté le dirigeant.

Le logiciel apporte une « réelle valeur ajoutée », au-delà des fonctionnalités de base, selon lui. La facturation, du fournisseur au client, est ainsi centralisée sur SAP BW/4HANA.

Les « data récoltées sont traduites sur PowerBI de Microsoft et [SAP] Analysis For Office, un complément disponible via Excel et installé sur le poste utilisateur. [Le programme] permet également d’extraire des données issues de SAP ERP » que Viapost utilise au quotidien.

