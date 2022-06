La vidéo se répand un peu plus sur Slack

Des espaces de discussion informelle « hors caméra ». Ainsi Slack présentait-il ses huddles à leur lancement voilà un an. Cette description perdure notamment dans l’assistance en ligne. Mais il faut s’attendre à la voir très bientôt changer. En façade, le discours a déjà évolué. Et pour cause : la vidéo va arriver dans les huddles. Cet automne en l’occurrence.

Dotées également d’une option de partage d’écran, elles se hisseront donc, fonctionnellement parlant, au même niveau que les appels. L’UX restera toutefois spécifique. Avec, en particulier, un fil de messages qui sera visible dans le canal ou le DM depuis lequel on aura lancé le huddle. On pourra éventuellement l’y épingler. Contrairement aux appels, on ne peut pas enregistrer l’audio ou la vidéo. Et il n’est pas possible de stocker les transcriptions en ligne, que ce soit sur les serveurs de Slack ou d’AWS.

La version gratuite de Slack limite les huddles à deux participants. On passe à 50 sur les forfaits payants (versus 15 personnes pour les appels audio/vidéo). Ils sont disponibles sur les applications mobiles et de bureau, ainsi que dans deux navigateurs : Chrome et Firefox (pas sur Linux pour ce dernier).

Illustration principale ©