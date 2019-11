Vidéoconférence : Logitech met son cloud en orbite

Promesse tenue pour Logitech.

Le groupe d’origine suisse avait ouvert, en juin dernier, la bêta privée d’un portail web destiné à gérer ses équipements de vidéoconférence.

Il entendait proposer une première version commerciale d’ici à la fin de l’année.

C’est chose faite, sous la marque Sync.

Celle-ci regroupe aussi :

L’une et l’autre de ces solutions prennent en charge les caméras Rally, Rally Camera et MeetUp.

Même chose pour le portail, qui introduit la gestion distante, à condition d’installer l’app sur chacun des ordinateurs auxquels sont connectés les équipements qu’on souhaite piloter.

Le service est hébergé aux États-Unis, tout comme les données qu’il produit et traite.

Parmi les fonctionnalités ajoutées lors de phase bêta, on notera :

Ce socle restera gratuit, promet Logitech. Il n’en sera peut-être pas de même pour les fonctionnalités additionnelles, à commencer par Insights. Prévue pour 2020, elle permettra, éventuellement en combinaison avec le service de télémétrie d’Azure, d’optimiser la répartition des équipements dans les salles de réunion.

Illustrations © Logitech

