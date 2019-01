Vidéoconférence : Skype Room Systems devient Microsoft Teams Rooms

Microsoft est en train d’organiser progressivement la transition de Skype pour entreprises à Teams, sa plateforme collaborative. C’est dans cette logique que l’éditeur annonce un changement de marque pour sa solution de vidéoconférence Skype Room Systems qui devient Microsoft Teams Room.

Dédiée à la gestion des salles de conférence et des conf-call en vidéo, la plateforme a été lancée en 2016. Elle est désormais disponible à travers les solutions de vidéoconférence de six marques dont Jabra, Logitech et HP. Dans son billet annonçant le changement de nom, Microsoft indique qu’à ce jour, plus de 130 millions de minutes de réunions ont été réalisés via les systèmes Skype Room.

Le rebranding s’accompagne d’un certain nombre de nouveautés. Team Rooms s’intègre avec Microsoft Outlook et Microsoft Teams pour faciliter la programmation des réunions. Des boutons permettent aux chefs d’équipe d’inviter leurs collègues dans les salles de conférence en un seul clic. Le système prend en charge les salles à double affichage et les appareils mobiles de telle sorte que ces derniers peuvent joindre les réunions dans un mode contenu seul qui affiche ce qui est présenté à l’écran.