Vie privée : des apps iPhone trop friandes du presse-papiers ?

LinkedIn, Reddit, TikTok… Autant d’applications mobiles dont les éditeurs respectifs ont fait leurs excuses ces derniers jours. En cause, une pratique que la bêta d’iOS 14 a mise en lumière : des accès fréquents – et pas forcément indispensables – au presse-papiers sur iPhone et iPad.

Difficile de louper cette mise en lumière : à chaque accès par une application ouverte, une bannière s’affiche en haut de l’écran.

Des développeurs avaient déjà lancé une alerte en début d’année*, avant que ce dispositif soit mis en place. Ils avaient insisté sur le caractère « non exhaustif » de leur liste, qui comptait une cinquantaine d’applications. Essentiellement de médias (dont Reuters), de jeux vidéo (par exemple PUBG Mobile) et de réseaux sociaux.

Dans cette dernière catégorie, il y avait notamment Viber… et TikTok. Son éditeur, l’entreprise ByteDance basée à Pékin, avait alors promis qu’elle remédierait au problème.

Fin juin, il est apparu que la promesse n’avait pas été tenue. Plusieurs utilisateurs en ont encore témoigné ces derniers jours : l’app accédait au presse-papiers quasiment à chaque frappe clavier.

Il semble que la pratique ait finalement cessé. TikTok ne figure plus dans la liste sus-évoquée, mise à jour en date du 30 juin 2020. ByteDance a effectivement soumis à l’App Store une version « corrigée » de l’application. Non sans affirmer que les accès au presse-papiers étaient liés à une fonctionnalité antispam.

Témoin du caractère « non exhaustif » de la liste ici prise en référence, LinkedIn en est absent, alors même qu’il est aussi concerné. « Nous ne stockons ni ne transmettons le contenu du presse-papiers », a expliqué le réseau social par la voie de son vice-président à l’ingénierie. Ses explications restent néanmoins floues.

Hi @DonCubed. Appreciate you raising this. We’ve traced this to a code path that only does an equality check between the clipboard contents and the currently typed content in a text box. We don’t store or transmit the clipboard contents.

— Erran Berger (@eberger45) July 3, 2020