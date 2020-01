Vie privée : l’étau se resserre sur Avast

[Mise à jour du 28 janvier 2020 à 12 h 18 : Avast a exercé son droit de réponse. Nous l’avons inséré sous cet article.]

Avast est-il si réglo qu’il le prétend sur le respect de la vie privée ?

En décembre dernier, l’éditeur tchèque a fait l’objet d’accusations à ce propos. Il s’en est défendu.

Au cœur du débat, ses extensions SafePrice et Online Security, également proposées sous la marque AVG.

Mozilla et opera les avaient retirées de leurs navigateurs respectifs, les suspectant de collecter trop de données.

Avast n’était pas tant incriminé pour ces collectes – auxquelles sa politique de confidentialité ouvre grand la porte – que pour le partenariat en place avec sa filiale Jumpshot.

Cette entreprise propose des outils d’analyse de tendances. Elle les dit fondés sur des informations relatives à « 100 millions d’acheteurs en ligne ».

Dans le cadre du partenariat en question, Avast reçoit de nombreuses informations relatives aux sites que visitent les utilisateurs.

D’après Avast, tout est mis en œuvre pour rendre impossible l’identification desdits utilisateurs.

Ce n’est pas ce que suggèrent les observations de Vice et de PCMag.

Le problème réside dans la précision des données : chaque clic est enregistré, avec un horodatage à la milliseconde.

Les clients de Jumpshot sont d’autant plus susceptibles d’identifier des individus en croisant ces données avec les leurs. Et de les pister par la suite en s’appuyant sur l’identifiant utilisateur unique qu’Avast leur communique en complément.

Jumpshot structure les informations que lui fournit sa maison mère en différents packs. L’un d’entre eux est axé sur les recherches (mots-clés saisis, liens ouverts…). Un autre, sur les vidéos visionnées.

