Viré d’OpenAI, Sam Altman rejoint Microsoft

Week-end à haute tension émotionnelle pour Sam Altman. Viré Vendredi 17 novembre de son poste de CEO d’OpenAI, il vient de retrouver un job chez Microsoft ce Lundi matin,

C’est Satya Nadella, son nouveau patron, qui l’a annoncé sur X. « Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer que Sam Altman et Greg Brockman ( NDLR : Président du conseil d’administration) , ainsi que leurs collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée sur l’IA. Nous sommes impatients d’agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite .» écrit-il, confirmant à demi mots que plusieurs collaborateurs de Sam Altman ont démissionné d’OpenAI pour le suivre dans son nouveau projet.

Pour autant, Microsoft annonce poursuivre sa collaboration avec OpenAI: « Nous restons attachés à notre partenariat avec OpenAI et avons confiance dans notre feuille de route produit, dans notre capacité à continuer à innover avec tout ce que nous avons annoncé lors de Microsoft Ignite et à continuer à soutenir nos clients et partenaires. »

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

