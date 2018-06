Visual Search : Microsoft déploie la fonctionnalité sur mobile

Microsoft se fend d’une nouvelle version améliorée de Visual Search, intégrée dans Microsoft Launcher pour Android, les applications Bing pour iOS et Android et Edge pour iOS et Android.

La recherche en ligne depuis l’APN

Le fonctionnalité permet de scanner des images prises depuis l’APN de son smartphone ou bien disponibles dans la galerie de photos.

Il peut s’agir de codes barres, d’objets mais aussi des points de vue remarquables, tels que des bâtiments ou des monuments.

Avec Visual Search, le mobinaute peut ainsi prendre une photo et faire une recherche en ligne sur le Web à partir de celle-ci.

La recherche visuelle permet également de faire ses emplettes en ligne. Il suffit par exemple de prendre en photo un vêtement ou bien un meuble pour être redirigé vers des magasins proposant des produits similaires.

La firme de Redmond cite, dans une contribution de blog, le dicton qui dit qu’une image vaut mille mots.

Vince Leung, chef de produit pour Bing Images au sein de Microsoft ajoutant que, « parfois, il est presque impossible de décrire ce que vous voulez rechercher en utilisant des mots ».

Exploitation du machine learning

L’IA est à l’honneur puisque « la fonction de recherche visuelle utilise les algorithmes de vision par ordinateur de Microsoft, qui sont formés avec des jeux de données contenant de grandes quantités d’images étiquetées, ainsi que des images provenant du Web. A partir des images d’apprentissage, les algorithmes apprennent à reconnaître les chiens des chats, par exemple, et les roses des marguerites. »

Le processus d’apprentissage continue et les algorithmes progressent « à mesure qu’ils obtiennent plus de données ».

Revenir dans la course

En procédant ainsi, il s’agit également de ne pas laisser le champ libre à Google.

La filiale d’Alphabet propose Google Lens qui offre des options de recherche similaires sur la base d’images. Sur iOS, Lens est intégré dans Google Photos mais ne peut utiliser que les photos déjà prises, ne donnant pas directement accès à l’APN du terminal mobile.

Pinterest est aussi à pied d’oeuvre dans le domaine avec des options comparables. De son côté, Samsung propose Bixby Vision, la fonction de recherche visuelle interne du groupe sud-coréen déployée avec les Galaxy S8 et S8 + durant l’été 2017.

Microsoft précise que la recherche visuelle est disponible dès aujourd’hui dans les applications Bing pour iOS et Android. En outre, les utilisateurs d’Android peuvent utiliser la fonctionnalité depuis Microsoft Launcher et Microsoft Edge. Elle sera également « bientôt disponible” sur Microsoft Edge pour iOS, ainsi que sur le site Web de Bing.

(Crédit photo : @Microsoft)