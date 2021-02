Viva : Microsoft structure une digital workplace en kit

Sous la marque Viva, Microsoft pousse une digital workplace « à la carte ». Avec, pour commencer, quatre modules axés sur la communication, la formation et la productivité.

Comment faire émerger, sous le prisme de chaque utilisateur, la « substantifique moelle » que renferment les services Microsoft ? L’éditeur aborde cette problématique dans le cadre de l’initiative Project Cortex. Il l’avait présentée fin 2019. Depuis lors, elle s’est traduite par la mise à disposition de modules complémentaires pour les applications de la suite Microsoft 365.

SharePoint Syntec avait été le premier de ces modules. Son socle : les services Azure AI Builder et LUIS (Language Understanding). Sa promesse : « pouvoir apprendre à la machine à lire et à organiser le contenu comme vous le feriez ». Son prix : 5 $/mois/utilisateur.

La tarification est la même pour un autre module, que Microsoft met actuellement en avant. On nous le décrit comme « un Wikipedia à l’IA ». Son rôle : parcourir de multiples sources de données et les délivrer, sous forme contextualisée, dans des logiciels comme Outlook, SharePoint et Teams. Son nom : Topics. Ou plutôt Viva Topics, en référence à la marque ombrelle sous laquelle il vient se positionner.

Teams, vitrine de Viva

À travers cette marque, Microsoft entend s’imposer dans la catégorie des « plates-formes d’expérience employé ». Topics en est l’un des quatre modules initiaux, aux côtés de :

Connections

Ce portail s’appuie sur SharePoint. Son objectif : centraliser la communication interne et permettre aux utilisateurs de prendre part à des conversations. Il allie pour cela un flux et un tableau de bord. Microsoft a établi des passerelles avec plusieurs de ses outils : Power Apps pour personnaliser le dashboard, Yammer pour agréger des discussions, Active Directory pour cibler le contenu, etc. Connections apparaîtra d’abord dans Teams. Lancement de la bêta publique prévu d’ici à la fin du 1 er semestre sur desktop. Puis à l’été sur mobile.

Ce module se présente comme un « tableau de bord » centré sur chaque collaborateur. Il s’agit là aussi, pour le moment, d’une application Teams. La bêta publique est ouverte aux utilisateurs d’Exchange Online et pour les managers et les dirigeants chez les clients de l’offre Workplace Analytics.

Workplace Analytics est le pilier d’Insights, aux côtés de MyAnalytics. Sous réserve de disposer des licences adéquates, on peut faire le pont avec Glint, l’outil RH intégré à LinkedIn. Slack, SuccessFactors, Workday et Zoom font partie des sources externes « activables ».

Il s’agit là d’une application autonome. Actuellement expérimentée en cercle restreint, elle centralise les ressources de formation. À partir des outils Microsoft (Learn et LinkedIn Learning), mais aussi de sources tierces (Coursera, edX, Skillsoft…). À venir : l’intégration de LMS parmi lesquels Cornerstone OnDemand et SuccessFactors.

Illustrations © Microsoft