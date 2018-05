Depuis la première édition, LVMH est présent au salon parisien pour y présenter son “Luxury Lab” qui accueille les startup finalistes de son concours LVMH Innovation Award ( 30 cette année) ainsi que les innovations de ses différentes Maisons.

C’est dans ce cadre que Lyst, le moteur de recherche dédié à la mode, a annoncé la participation du leader mondial à une nouvelle levée de fonds. Son montant n’a pas été communiqué mais une source citée par Reuters indique une fourchette entre 50 et 100 millions $. Ian Rogers, responsable de l’innovation de LVMH, rejoint le conseil d’administration.

Son modèle d’intermédiation avec les marques repose sur les commissions prélevées sur chaque transaction.

5 millions de références

Lancé en 2010 et basé à Londres, Lyst revendique 70 millions de consommateurs chaque année et plus de 5 millions de produits de mode provenant de 12 000 marques et magasins de mode. Depuis sa création, la société a levé 60 millions $, notamment auprès des fonds Accel Partners (Facebook, Spotify) et Balderton (Groupe Yoox Net-A-Porter).

Bernard Arnault, PDG et premier actionnaire de LVMH, y a investit via sa holding personelle en 2015.

Chris Morton, co-fondateur et directeur général, a précisé à Reuters que 60% du chiffre d’affaires était réalisé aux Etats-Unis. Lyst dispose d’une version australienne, canadienne et française et prévoit un déploiement supplémentaire en Europe et en Asie.

Selon les estimations du cabinet Bain & Co, l’e-commerce de luxe a enregistré une croissance de 24% en 2017.