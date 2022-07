Des VM Arm chez Google Cloud : quelles configs pour commencer ?

Usage général, optimisé pour le scaling horizontal. Ainsi Google Cloud positionne-t-il ses VM Tau, lancées l’an dernier. Jusqu’alors composée exclusivement d’instances AMD (EPYC Milan, 3e génération), la gamme vient de s’ouvrir aux processeurs Arm. Avec les instances T2A, officiellement en preview depuis le 13 juillet.

Comme chez Microsoft, on est sur des puces Ampere (cœur Neoverse N1). Les configurations disponibles vont de 1 à 48 vCPU. Avec 4 Go de RAM pour chacun et du réseau jusqu’à 32 Gbps.

Sur les instances Tau AMD (référence T2D), le threading n’est pas activé. Autrement dit, 1 vCPU = 1 cœur entier. Il en va de même sur les T2A. Lesquelles prennent en charge, notamment, les SSD, l’option vTPM et GKE. Mais pas, en revanche, l’informatique confidentielle.

Google Cloud rejoint AWS, Microsoft et Alibaba

La disponibilité se limite pour le moment à trois régions Google Cloud :

– Europe de l’Ouest 4 (Pays-Bas ; zones A, B et C)

– États-Unis Centre (Iowa ; zones A, B et F)

– Asie du Sud-Est 1 (Singapour ; zones B et C)

Google Cloud fournit un tarif indicatif : 1,232 $ de l’heure. Ce en tarification à la demande, pour une instance à 32 vCPU en région US Centre. Pour les six autres configurations disponibles, les prix sont tels que suit :

Microsoft avait lancé ses premières VM Arm à l’expérimentation début avril, sur demande. Au menu, deux grandes familles, à usage général et optimisées pour la mémoire. Elles s’alignent sur trois familles du catalogue AWS (M6g, C6g, R6g)… qui propose lui-même des puces Arm, mais maison.

Alibaba aussi a ouvert, en avril, une série de VM Arm en phase expérimentale. À usage général, elles reposent sur un SoC maison. En l’occurrence, le Yitian 710. Plafonné à 2,75 GHz, même s’il peut monter à 3,2 GHz. Elles sont venues compléter une instance bare metal arrivée fin 2021, axée GPU et reposant sur de l’Ampere Altra.

