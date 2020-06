VMware acquiert Lastline, firme de sécurité réseau

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

VMware, l’éditeur de solutions réseau et virtualisation détenu majoritairement par Dell, a signé un accord définitif d’acquisition de Lastline, Inc.

La société californienne a développé une plateforme logicielle de détection des menaces et réponse réseau. Sa technologie va renforcer les capacités d’analyse portée par une intelligence artificielle (IA) de la VMware Carbon Black Threat Analysis Unit (TAU). L’activité née du rachat de Carbon Black en 2019 pour 2,1 milliards de dollars.

« En unissant nos forces avec VMware, nous serons en mesure de fournir des capacités supplémentaires à nos clients et de mettre sur le marché des solutions de sécurité intégrale pour les datacenters, les succursales de groupes et les utilisateurs distants et mobiles », a déclaré dans un billet de blog John DiLullo, CEO de Lastline.

Sécurité intégrée aux infrastructures IT

La transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, devrait être finalisée d’ici le 31 juillet. « Nous intégrerons une équipe de classe mondiale de chercheurs et de développeurs anti-malware axés sur le réseau et d’experts en sécurité au sein de l’équipe NSX » (virtualisation du réseau et sécurité dans le cloud), a déclaré Tom Gillis, vice-président et directeur général de l’unité d’affaires réseau et sécurité chez VMware.

L’équipe sera resserrée, semble-t-il. D’après une source citée par TechChrunch, VMware va se séparer de 40% des employés de Lastline (soit environ 50 personnes). L’entreprise fondée en 2011 a levé 52,2 millions de dollars depuis sa création, selon Crunchbase.

Pour VMware, les opérations de croissance externe s’enchaînent.

L’acquisition de Lastline intervient dans la foulée du rachat d’Octarine, plateforme de sécurité Kubernetes qui sera associé au SaaS VMware Carbon Black Cloud. L’ensemble est censé concrétiser la vision de VMware d’une sécurité intégrée aux infrastructures IT.

