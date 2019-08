Cloud : VMware acquiert Pivotal Software et Carbon Black

Le spécialiste de la virtualisation fait d’une pierre deux coups dans le cloud.

VMware a en effet annoncé jeudi 22 août acquérir Pivotal Software et Carbon Black.

Carbon Black (ex-Bit9) est une société fondée en 2002 et cotée depuis 2018. Elle est spécialisée dans la sécurité cloud. VMware va débourser 2,1 milliards de dollars pour l’acquérir.

La firme de Palo Alto va ainsi compléter son offre d’une plateforme qui utilise le traitement de mégadonnées (Big Data), l’analyse comportementale et l’intelligence artificielle (IA).

« En intégrant Carbon Black dans la famille VMware, nous faisons un grand pas en avant en matière de sécurité. Et fournissons une plateforme d’entreprise pour administrer et protéger les charges de travail, applications et réseaux », a déclaré Pat Gelsinger, CEO de VMware.

L’opération devrait être finalisée en janvier 2020.

Jeudi, VMware a également confirmé racheter Pivotal Software, pionnier du PaaS Cloud Foundry et éditeur d’une plateforme multicloud et serverless basée sur Kubernetes.

La société, à l’origine incubée par EMC et VMware, a été fondée en 2013 et introduite en bourse en mars 2018. Toutes trois sont des marques du groupe texan Dell Technologies. Ce dernier est lui-même issu de la fusion entre Dell et EMC annoncée à l’automne 2015.

Pour Pat Gelsinger, « Kubernetes devient la norme pour les applications multicloud ». Il s’est donc réjoui d’avoir les coudées franches pour « combiner la plateforme de développement, les outils avec les services de Pivotal aux capacités d’infrastructure de VMware ».

L’opération est annoncée à 2,7 milliards de dollars. Dans ce cadre, la participation de Dell dans Pivotal sera échangée contre des actions de VMware. La transaction devrait être bouclée d’ici la fin du second semestre de son exercice fiscale, clos le 31 janvier 2020.

With both companies, VMware will be THE vendor able to deliver software solutions that enable customers to build, run, manage, connect and protect any app, on any cloud and any device. $VMW $PVTL $CBLK pic.twitter.com/1AVjfaTiMK

— VMware News (@vmwarenews) August 22, 2019