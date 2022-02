VMware : du plus pour les conteneurs, du moins pour les VM

Exit les VM, place aux conteneurs ? Ce n’est pas la vision de VMware. Même si deux annonces faites consécutivement la semaine passée pourraient le suggérer.

La première, datée du 2 février, porte sur vCenter Converter. L’outil automatise la création de machines virtuelles VMware à partir de machines physiques (Windows / Linux) ou d’autres formats de VM.

La dernière mise à jour de vCenter Converter remonte à mai 2018. Et, officiellement, le support a pris fin en décembre 2019. Dans ce contexte, le risque sécuritaire a atteint un niveau tel que « nous n’avions d’autre choix que de le retirer de [nos téléchargements] », explique VMware.

Le groupe américain promet – sans donner d’échéance – que l’outil fera son retour. Le temps de le reconstruire « sur une pile technologique fiable ».

La deuxième annonce est intervenue le lendemain. Son objet : la disponibilité générale d’Application Transformer pour Tanzu.

Par rapport à vCenter Converter, cet outil se positionne en aval dans la chaîne de modernisation. Son rôle : aider à conteneuriser les applications déployées sur vSphere, VMware SDDC et VMware Cloud sur AWS.

Sans agent (il utilise l’API vCenter), Application Transformer peut découvrir des applications, visualiser leur topologie et les convertir pour un usage sur Tanzu Kubernetes Grid. Quatre moyens d’y accéder : Tanzu Standard et Advanced, Tanzu for Kubernetes Operations et l’offre de service App Navigator. L’accès est limité pour les utilisateurs de VMware Cloud sur AWS.

