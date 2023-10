Le « portefeuille multicloud » de VMware rejoint la marketplace Oracle

On peut désormais accéder au portefeuille Cross-Cloud de VMware sur la marketplace Oracle.

L’officialisation de cette marque Cross-Cloud remonte au VMworld 2021. VMware y avait regroupé les SaaS suivants :

L’an dernier, la gamme Cross-Cloud était arrivée sur la marketplace Azure. Avec, dans un premier temps, Tanzu, Azure VMware, Azure Spring Cloud Enteprise (devenu Azure Spring Apps) et Horizon Cloud.

Pour souscrire à ces services, il est possible de passer par les offres privées et d’utiliser ses MACC (engagements de consommation Azure). Des principes reconduits sur le cloud d’Oracle, avec le mécanisme des crédits universels.

Pour le moment, VMware propose, sur la marketplace Oracle :

– Tanzu Kubernetes Grid, Tanzu Application Service et Tanzu Mission Control Self-Managed

– Aria Operations for Networks et Aria Universal Suite

– SRM (Site Recovery Manager)

VMware a aussi ouvert, cette année, sa gamme Cross-Cloud aux MSP. Il en résulte divers services managés. D’une part, pour le cloud privé/hybride (base : les Cloud Packs VMware) et le cloud public (AWS). De l’autre, pour le développement d’applications (socle : Tanzu), la gouvernance (Aria) et la gestion des coûts (Aria Cost).

À consulter en complément :

Le serverless arrive à maturité technologique

APEX Cloud Platform ouvert à OpenShift… en attendant VMware

Broadcom-VMware : les engagements qui ont convaincu l’UE

Illustration principale ©