VMware Explore 2022 : de la techno au branding, quelles évolutions ?

Vous souvenez-vous de Project Monterey ? VMware avait officialisé cette initiative au VMworld 2020. L’idée était d’adapter Cloud Foundation à l’évolution des infrastructures. Avec, en ligne de mire, les DPU, équipements « spécialisés » destinés à libérer les processeurs des tâches secondaires (gestion du réseau, du stockage, de la sécurité…).

Le groupe américain a profité de l’édition 2022 de sa grand-messe annuelle (rebaptisée VMware Explore) pour présenter le fruit de ses travaux. En l’occurrence, la prise en charge desdits DPU sur vSphere 8 (attendu d’ici à fin octobre) et NSX 4.0 (disponible). Elle repose sur un moteur intégré à ESXi.

Deux gammes de DPU sont pour le moment officiellement prises en charge : NVIDIA BlueField et AMD Pensando. En l’état, vSphere peut leur confier ses services réseau natifs, en plus de ceux que gère NSX. Deux fournisseurs d’infrastructure se sont pour le moment signalés. D’un côté, Dell, qui a intégré du BlueField et du Pensando sur des baies VxRail. De l’autre, HPE, qui a opté pour des DPU AMD sur des serveurs ProLiant Gen10 Plus.

vRealize + Project Ensemble = Aria

Autre édition du VMworld, autre initiative : en 2021, VMware avait mis en lumière Project Ensemble. Il s’agissait, dans les grandes lignes, de centraliser les capacités de vRealize Cloud dans une interface plus « personnalisée » (à renfort d’apprentissage automatique…).

Dans le cadre de cette démarche, le branding évolue, sous l’ombrelle Aria.

Ancienne marque Nouvelle marque vRealize Automation Aria Automation vRealize Operations Aria Operations vRealize Network Insights Aria Operations for Networks vRealize Log Insight Aria Operations for Logs CloudHealth Secure State Aria Operations for Secure Clouds CloudHealth Aria Cost powered by CloudHealth

Les briques Cost, Automation et Operations viennent, au même titre que la composante Tanzu Observability, alimenter une base de données orientée graphe. Accessible par API ou dans un « hub Aria », elle fournit la substantifique moelle pour différents services : Cloud Guardrails (gouvernance), Migration Service (en preview) et Business Insights (idem).

Cette unification s’accompagne de quelques évolutions fonctionnelles. Par exemple, l’intégration d’Aria Automation avec Tanzu Mission Control, de la détection d’anomalies sur Aria Cost et du monitoring synthétique sur Aria Operations. À noter, par ailleurs, l’introduction d’une formule gratuite pour CloudHealth Secure State. Elle permet de gérer un compte cloud et un cluster Kubernetes.

Hormis la prise en charge des DPU, vSphere 8 :

– Double le nombre maximal de vGPU par VM (on passe à 8)

– Prend en charge le déploiement de cluster Kubernetes sur plusieurs zones de disponibilité vSphere

– Permet de grouper logiquement des devices qui partagent une interconnexion directe ou un switch PCIe

– Gère la spécification ClusterClass (du projet open source ClusterAPI) pour la définition des configurations de clusters par défaut

– Introduit des métriques d’empreinte environnementale

VMware réarchitecture Horizon sur Azure…

Il y a aussi du nouveau dans le portefeuille Anywhere Workspace. Sur la composante Workspace ONE UEM (gestion des terminaux), le multisession Windows est actuellement en phase expérimentale, pour le moment dans les environnements Azure Active Directory.

Autres expérimentations à venir : un hub qui couvrira les appareils AR/VR, une marketplace de dashboards et de widgets, ainsi que la prise en charge d’iOS et d’Android dans Freestyle Orchestrator (plate-forme d’orchestration sans code).

Autre brique d’Anywhere Workspace : le DaaS Horizon. Au menu, une refonte d’architecture pour la version Azure. Trois promesses : une empreinte réduite, une stabilité améliorée et des coûts abaissés. Principal levier : l’intégration, dans le plan de contrôle, de plusieurs composantes actuellement déployées dans l’environnement client. En tête de liste, le gestionnaire de pods et le service PostgreSQL.

… et pousse NetApp sur AWS

Pour VMware Cloud sur AWS, l’annonce phare concerne le stockage. Il s’agit de la prise en charge des datastores NFS basés sur ONTAP (technologie NetApp). Gérée par AWS, l’option qui permet de monter en charge indépendamment de la capacité de calcul. Complément à vSAN, elle est construire sur le support NFS on-prem. Avec toutefois quelques changements. En particulier, les partitions logiques AWS ne partagent pas le même hardware, ce qui peut limiter les performances. En l’état, nous annonce-t-on, un datastore peut délivrer jusqu’à 450 Mo/s sur chaque hôte.

Pour le moment, pas de compatibilité avec les clusters étendus. Ni avec le produit VMware Site Recovery sur AWS. Et un seul protocole pris en charge : NFSv3.

