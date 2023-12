VMware évince les licences perpétuelles du cœur de son offre

On l’attendait, Broadcom vient de l’entériner : les licences perpétuelles, c’est fini chez VMware. En tout cas pour le cœur historique de l’offre.

La division VMware Cloud Foundation gère cette partie du portefeuille. En date du 11 décembre 2023, elle ne vend, donc, plus de licences perpétuelles. Ni de contrats de support pour ces mêmes licences.

Elle continuera à honorer les contrats existants. À la date d’échéance, il faudra passer à une licence sur abonnement ou à terme. Des « avantages tarifaires » seront proposés dans ce cadre, sans qu’on nous en dise plus sur le modèle économique des offres de destination.

Les crédits HPP (Hybrid Purchasing Program) et EPP (Enterprise Purchasing Program) resteront valables sur ces offres de destination. Parmi elles, il y a VMware Cloud Foundation… avec un prix public divisé par deux ainsi qu’un support renforcé sur l’activiation de la solution et la gestion du cycle de vie, nous assure-t-on.

vSphere Standard et Essentials Plus restent au catalogue.

Une offre intermédiaire voit le jour sous la marque vSphere Foundation. Elle associera probablement l’hyperviseur à des briques issues de la gamme Aria. On pourra y greffer les mêmes add-on que pour Cloud Foundation (vSAN, protection ransomware, services de données, etc.)… à l’exception des solutions de la division Application Networking and Security.

Illustration © ITE | I’M THE EARTH – Adobe Stock