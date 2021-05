VMware : Olivier Savornin est nommé DG France

VMware a confirmé la nomination d’Olivier Savornin aux fonctions de vice-président et directeur général de sa filiale VMware France. Les deux parties se connaissent bien.

Avant de prendre les commandes de la filiale française du spécialiste de la virtualisation et des logiciels d’infrastructure hyperconvergée en mars 2021, il était en charge des comptes mondiaux de VMware actifs dans la zone SEMA (Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique), après avoir été directeur des ventes de l’unité sécurité et réseau dans cette région.

Olivier Savornin était précédemment directeur général France de la division B2B de Samsung, après avoir travaillé chez Cisco en tant que directeur des ventes opérateurs télécoms, puis banque-finance. Ingénieur de formation (ESME), il a débuté chez Nortel.

Olivier Savornin succède à Anthony Cirot

Directeur général France de VMware à la suite d’Anthony Cirot, Olivier Savornin doit soutenir la relance de l’activité des clients du groupe en les aidant à tirer parti de l’espace de travail numérique et mobile, au moment où Dell s’apprête à émanciper VMware.

L’entreprise veut faciliter l’accès à ses technologies « via un modèle par abonnement – en tant que service – » et la modernisation des infrastructures IT des clients « pour assurer la mobilité de leurs salariés et maintenir la continuité de leur activité en toute sécurité ».

