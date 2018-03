VoIP ou la voix sur IP – incontournable perspective?

Les solutions de voix sur IP ne peuvent que gagner du terrain à moyen terme, estime le cabinet Allied Business Intelligence (ABI).

Tous les opérateurs intègrent les solutions de voix sur IP (ou VoIP, pour voice over IP) dans les déploiements en cours. Le secteur des télécoms, industrie en crise, cherche désespérément des méthodes ou moyens pour relancer le marché. La paquétisation de la voix est un de ces moyens. Cette solution est censée unifier des réseaux disparates, et faciliter leur supervision. Via l’externalisation des services Mais toutes les applications de Voix sur IP ne sont pas à mettre sur le même pied d’égalité. Elles concernent en priorité les applications assez élaborées, proposées en hébergement. L’opérateur profite alors d’un marché d’externalisation des services. Parmi eux, souligne un analyste, figure notamment la solution des IP Centrex ou PABX IP: c’est la version, en protocole Internet, des centraux téléphoniques classiques. Selon cette étude d’ABI, ces PABX IP en service d’hébergement ont représenté 16 millions de dollars dans le total du marché de la Voix sur IP, soit 35% environ du total des ventes. Et en 2008, les revenus de PABX -IP en services hébergés se seront accrus de 39% pour atteindre 9 milliards de dollars – ce qui réprésentera plus de 25% du marché de la Voix sur IP. Le boom des services hébergés A noter qu’un autre cabinet d’études, IDC, prévoit lui aussi une forte expansion de ces servicses hébergés: ces derniers s’élèveront à 6,7 millions de dollars. Enfin, cette étude laisse entendre que les opérateurs vont devoir faire vite. Car les équipementiers -les Alcatel, les Siemens, les Cisco et autres Nortel…- sont très avides de relancer leurs activités et sont donc prêts à démarcher les entreprises en direct, ou via des intégrateurs, quitte à court-circuiter les opérateurs…