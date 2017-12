Voiture autonome : LG s’associe à HERE pour développer une solution télématique

LG cible la conduite autonome comme un nouveau levier de croissance.

C’est la raison pour laquelle la firme sud-coréenne s’associe avec HERE, le spécialiste allemand de la cartographie numérique haute définition et de la géolocalisation à destination des secteurs de l’automobile et de l’Internet des objets.

Il s’agit de mettre au point un produit télématique destiné aux véhicules autonomes.

Cette solution commune doit permettre d’associer la technologie télématique de LG avec les services de localisation et les cartes haute résolution de HERE afin d’offrir aux constructeurs automobiles un moyen de communication pour les véhicules semi-autonomes et entièrement autonomes.

L’offre de LG inclura des technologies radio telles que le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi et le cellulaire, dont la prochaine norme 5G.

Cap sur leV2X



Les données provenant des capteurs et les données télématiques constitueront un élément clé des systèmes de véhicules autonomes, qui devront être en mesure de les récolter et d’en transmettre.

La télématique jouera ainsi un rôle clé en tant que centre de communication pour les véhicules autonomes.

Tout d’abord, les capteurs de l’ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) du véhicule (caméras, radar et LIDAR) auscultent l’environnement. Ces données sont envoyées dans le cloud, tout comme les informations sur les véhicules proches collectées via V2X (Vehicle-to-Everything). Toutes les informations recueillies sont analysées et transmises à plusieurs reprises aux systèmes télématiques des véhicules pour obtenir des informations de conduite personnalisées.

Ce partenariat – et l’appétence de LG pour la conduite autonome – n’est pas une surprise dans la mesure où la firme sud-coréenne est leader mondial sur le marché de la télématique depuis 2013. Cette jonction la rapproche d’un autre leader dans son domaine : HERE est le premier fournisseur mondial de données cartographiques et de services de localisation pour l’industrie automobile, alimentant aujourd’hui plus de 100 millions de voitures sur la route.

« Nous sommes ravis de présenter une nouvelle norme pour les solutions de communication mobile autonomes en coopération avec HERE, qui dispose d’une technologie de pointe de guidage automobile inégalée », a déclaré Lee Woo-jong, président de Vehicle Components Company au sein de LG. « Avec des partenaires comme HERE, LG peut continuer à faire progresser la prochaine génération de technologies de voitures connectées afin de préparer les constructeurs automobiles à l’ère de l’auto-conduite. »

« Pour fonctionner de manière sûre et efficace, les véhicules autonomes auront besoin de nombreux types de sources de données robustes et de puissantes technologies de communication », estime de son côté Moon Lee, vice-président de HERE Technologies APAC. «Nous sommes convaincus que nos services basés sur Open Location Platform peuvent jouer un rôle crucial dans la technologie télématique de nouvelle génération pour les véhicules autonomes, et nous sommes ravis de travailler avec LG pour que cela devienne une réalité. »

(Crédit photo : @LG)