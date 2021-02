Voitures électriques : Huawei va-t-il se convertir en constructeur ?

L’agence de presse Reuters affirme que Huawei serait en passe de se lancer dans la conception et la fabrication de véhicules électriques via des partenariats avec des constructeurs installés.

Bloqué depuis deux ans dans son développement d’équipementier télécom par les Etats-Unis, Huawei va se lancer dans le métier de constructeur de voitures électriques affirme Reuters, qui cite des sources proches du groupe chinois.

L’agence de presse évoque des pourparlers entre Huawei et des constructeurs automobiles pour utiliser leurs usines, notamment avec l’entreprise publique chinoise Changan Automobile et BluePark New Energy Technology du groupe BAIC.

Huawei déjà présent dans les technologies pour l’automobile

Selon Reuters, l’objectif de Huawei serait d’adresser un marché de masse avec des modèles disponibles dès cette année. Cependant, on ignore si le groupe se concentrera d’abord sur le marché chinois ou sur les ventes à l’international.

Si le groupe chinois dément les affirmations de l’agence de presse, il précise que «Huawei n’est pas un constructeur automobile. Cependant, grâce aux TIC (technologies de l’information et de la communication), nous visons à être un fournisseur de composants numériques orientés vers la voiture et de nouveaux composants, permettant aux équipementiers automobiles (fabricants d’équipement d’origine) de construire de meilleurs véhicules. »

Le groupe a effectivement passé plusieurs accords avec Daimler AG, General Motors Co et SAIC Motor pour développer conjointement des technologies automobiles intelligentes.

La diversification de Huawei dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle ne serait pas un cas isolé. Ces derniers mois, des géants chinois comme Baidu et Foxconn ont annoncé des développements similaires.

Aux Etats-Unis, Alphabet investit depuis plus de dix ans dans les nouveaux concepts de véhicules ( autonome et électrique) notamment à travers sa filiale Waymo. Quant à Amazon, il a investi lourdement dans Rivian, une start-up qui développe un pick-up et un SUV électrique.