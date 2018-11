VR et AR : Facebook réorganise sa division pour mutualiser ses efforts

Facebook a réorganisé son équipe en charge des réalités augmentée (AR) et virtuelle (VR) afin de se concentrer sur des domaines d’expertise technique plutôt que des produits spécifiques.

Facebook ne ménage pas ses efforts dans les domaines porteurs de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR). Dans cette optique, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg a réorganisé son équipe en charge de ces deux domaines, indique TechCrunch.

Confirmation de Facebook

La société a confirmé ce changement dans une déclaration, précisant « avoir apporté quelques modifications à l’organisation AR / VR plus tôt cette semaine ». Et d’ajouter afin de rassurer les clients de sa filiale Oculus et les développeurs qu’il « s’agit de modifications internes qui n’auront aucun impact sur les consommateurs ou nos partenaires dans la communauté des développeurs ».

John Carmack, CTO d’Oculus, et Nate Mitchell, co-fondateur et promu récemment responsable de la VR pour PC, vont rester à la tête de la division VR / AR dirigée par Andrew Bosworth. Le 22 octobre dernier, Brandan Iribe, co-fondateur et ancien P-DG d’Oculus, a quitté Facebook.

Mais, plutôt que d’orienter la stratégie de l’équipe autour du développement parallèle de produits, l’équipe sera axée sur les différents domaines d’expertise techniques relatifs à la VR et à l’AR.

Eviter les silos

Ainsi, au lieu d’avoir des équipes autonomes qui s’attaquent aux problèmes exclusivement pour leurs propres produits, elles s’attaqueront à des problèmes communs à tous. Les idées pertinentes pourraient également être plus susceptibles de se répandre entre les équipes. Une bonne manière d’éviter les développements en mode silo, où la redondance peut être de mise, au détriment de l’efficacité.

De surcroît, les problèmes techniques et les produits développés par ceux qui travaillent sur les produits mobiles et PC risquent de se chevaucher de manière significative.

En avril 2017, Mark Zuckerberg avait mentionné une feuille de route correspondant à « un voyage de 10 ans » pour la démocratisation des réalités virtuelle et augmentée.

La réorganisation doit permettre à Facebook d’atteindre son objectif.

Parallèlement, TechCrunch a révélé la semaine dernière que la prochaine génération de casque VR pour PC signée Oculus porterait le nom de « Rift S », le « S » faisant penser à la stratégie qu’Apple a adoptée pour les lancements d’iPhone.

(Crédit photo : @Oculus)