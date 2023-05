Gestion des accès : Wallix absorbe son partenaire Kleverware

Après l’alliance, le rachat. L’entreprise européenne de cybersécurité Wallix fait le choix d’acquérir l’un de ses (récents) partenaires : la PME française Kleverware.

Société fondée en 2005 par Bernard Augé (CEO) et Arnaud Fléchard (CTO), Kleverware a développé un logiciel de gouvernance des identités et des droits d’accès aux systèmes d’information. Son logiciel – Kleverware IAG – est commercialisé sur trois marchés européens – France, Suisse et Bénélux – à travers un réseau de partenaires.

Pou qui ? Le secteur de la banque et de l’assurance, essentiellement.

Allianz, Axa, le groupe BPCE, la BRED, CALI (Crédit Agricole Life Insurance) ou encore La Banque Postale font partie des clients de Kleverware.

Renforcer l’offre PAM4ALL de Wallix

Wallix dit avoir racheté 100% du capital de la PME Kleverware.

250 000 euros en numéraire ont déjà été versés. Un éventuel complément de prix s’y ajoutera, en fonction des performances de l’entité et de la présence des fondateurs dans la structure.

L’ambition : un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires de Kleverware d’environ 75% sur la période 2022-2025, ainsi qu’une marge opérationnelle de plus de 15% à terme.

En rachetant Kleverware, Wallix consolide PAM4ALL, sa solution unifiée de sécurité des accès – humains ou machines – aux SI et postes de travail d’entreprises, selon le principe du moindre privilège. Wallix étoffe, par ailleurs, ses effectifs. La dizaine de collaborateurs de la PME baseé à Massy (Essonne) sont appelés à rejoindre les équipes de Wallix.

« La combinaison des expertises PAM (Privileged Access Management) et IAG (Identity & Access Governance) va renforcer le positionnement de Wallix sur le marché de la sécurité des infrastructures cloud », a déclaré Jean-Noël de Galzain, fondateur et CEO de Wallix.

L’ambition est de bâtir une offre de sécurité « by design » qui conforte le positionnement de la firme dans le CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management). Le partenariat technologique négocié avant l’annonce du rachat doit faciliter l’intégration souhaitée.

La société Kleverware est dorénavant consolidée dans les comptes de Wallix.