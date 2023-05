Watsonx : quand IBM entraîne l’IA d’entreprise

IBM qui investit massivement l’intelligence artificielle (IA), et prévoit d’automatiser ou remplacer des milliers de postes dans les fonctions support, veut inciter son écosystème à faire de même.

Au coeur de cette stratégie se trouve l’intelligence artificielle d’entreprise IBM Watson et ses déclinaisons, dont l’offre Watsonx qui vient d’être dévoilée, comme a relevé The Register.

Lors de la conférence Think du groupe IBM, Watsonx a été présentée à la fois comme une plateforme de données et de déploiement et de gestion de modèles d’intelligence artificielle.

Cette pile technologique est ainsi conçue pour entraîner, paramétrer et déployer des modèles d’IA, dont des modèles pré-entraînés et des capacités d’apprentissage automatique, depuis une même plateforme et sur n’importe quel environnement cloud.

Watsonx.ai disponible à partir de juillet 2023

La plateforme Watsonx ainsi présentée inclut trois composants :

– Watsonx.ai : un « studio » ou environnement de développement intégré. Disponible courant juillet 2023, Watsonx.ai va regrouper des modèles pré-entraînés sélectionnés par IBM. Par ailleurs, il fournira un accès à la bibliothèque de modèles open source du partenaire Hugging Face.

Un premier ensemble de modèles d’IA sera proposé : fm.code (automatisation de lignes de code et de tâches informatiques), fm.NLP (traitement du langage naturel pour l’industrie) et fm.geospatial (gestion de processus géophysiques qui pourraient avoir un impact sur leurs entreprises).

– Watsonx.data : un programme qui se propose d’allier la flexibilité d’un lac de données et les performances d’un entrepôt de données, selon ses promoteurs.

– Watsonx.governance : une boîte à outils censés accompagner le déploiement et le traitement d’une IA plus « responsable » et de se conformer à des standards « éthiques ».

Introducing IBM watsonx, our new enterprise-ready AI and #data platform designed to multiply the impact of #AI across your business. See what's coming: https://t.co/Bpud6oWavS pic.twitter.com/31Pv7pKmkx — IBM Watson @ Think 2023 (@IBMWatson) May 9, 2023

IBM a dévoilé d’autres offres à venir, dont une infrastructure de traitement graphique en tant que service (« GPU-as-a-service ») sur IBM Cloud pour la gestion de flux intensifs de données d’IA. Un tableau de bord alimenté par une IA pour suivre les émissions de carbone liées au cloud (IBM Cloud Carbon Calculator). IBM Consulting annonce un Centre d’excellence pour l’IA générative.

Par ailleurs, l’entité IBM Consulting proposera des prestations à travers un Centre d’excellence pour l’IA générative afin d’accompagner le deploiement de Watsonx par ses grands comptes clients.

« Les modèles pré-entraînés permettent de déployer l’IA de manière bien plus évolutive, abordable et efficace », a déclaré le CEO d’IBM, Arvind Krishna. « Les clients pourront ainsi rapidement former et déployer des capacités d’IA personnalisées dans l’ensemble de leur entreprise. »