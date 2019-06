WeTransfer : le mystérieux bug qui éparpille les fichiers

Scénario embarrassant pour WeTransfer. Le service cloud de partage de fichiers a annoncé que pendant deux jours, entre le 16 et le 17 juin dernier, certains fichiers ont été partagés avec les mauvaises personnes.

Une erreur d’aiguillage pour le moins fâcheuse étant donné que la plateforme a vocation à assurer la confidentialité des échanges pour le transfert d’informations sensibles.

La cause de ce problème n’est pas encore claire. Dans son communiqué, WeTransfer ne donne aucun détail sur ce qui s’est passé et l’ampleur de ce qu’il appelle un “incident”.

WeTransfer : un bug technique ou une attaque ?

Mais l’hypothèse d’un acte malveillant n’est semble-t-il pas exclue puisque l’entreprise indique avoir “informé les autorités compétentes”.

Les usagers potentiellement touchés ont été informés et déconnectés de leur compte et dans certains cas invités à changer leur mot de passe. » Nous enquêtons toujours sur l’étendue complète et la cause de l’incident, et nous l’actualiserons dès que possible. » indique les service de partage de fichiers.