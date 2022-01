WeTransfer vers une valorisation de 716 millions €

Le service de transfert et de stockage de fichiers WeTransfer sera évalué entre 629 et 716 millions € lors de son introduction en bourse (IPO) à Amsterdam. Le premier jour de cotation est prévu le 28 janvier.

Le 28 janvier prochain, WeTransfer fera son entrée sur Euronext Amsterdam. La fourchette de prix fixée aujourd’hui se situe entre 17,5 et 20,5 € par action, pour une capitalisation boursière maximale de 716 millions d’euros (813,5 millions de dollars).

Fondé en 2009 par Bas Beerens, Nalden et Rinke Visser, WeTransfer revendique aujourd’hui 87 millions d’utilisateurs mensuels actifs de sa plate-forme. L’entreprise est basée à Amsterdam avec une présence à Los Angeles et New York.

WeTransfer a construit une offre de service Freemium : la gratuité d’utilisation sur les transferts de fichiers jusqu’à 2GO et deux formules d’abonnement destinées aux professionnels pour des volumes supérieurs. Elle commercialise par ailleurs des publicités sur son site.

WeTransfer vise une croissance de 20% par an

L’introduction devrait lui permettre de lever environ 125 millions € de nouveaux capitaux grâce aux nouvelles actions, tandis que les actionnaires existants vendront jusqu’à 5,4 millions d’actions, pour une offre totale de 285 à 290 millions € et un flottant d’environ 43,5 %.

Ses principaux actionnaires sont Highland Europe Technology (55 %), et HPE Growth (13 %).

Dans son prospectus d’introduction, WeTransfer annonce un Ebitda de 21,3 millions € pour un chiffre d’affaires de 72 millions € pour les neuf premiers mois de 2021 et affiche un objectif de croissance annuelle de 20%.